Чужая сумка обернулась большими проблемами

На днях житель города Слонима 1999 года рождения обнаружил возле жилого дома мужскую сумку, в которой находились 350 рублей, банковская карточка и другие материальные ценности. Молодой человек решил оставил находку себе.



Через некоторое время истинный владелец сумки обратился в правоохранительные органы.



– Вскоре была установлена личность подозреваемого, часть похищенного изъята, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.



Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража».

