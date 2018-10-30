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Чужая сумка обернулась большими проблемами

31.10.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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На днях житель города Слонима 1999 года рождения обнаружил возле жилого дома мужскую сумку, в которой находились 350 рублей, банковская карточка и другие материальные ценности. Молодой человек решил оставил находку себе. 

Через некоторое время истинный владелец сумки обратился в правоохранительные органы. 

– Вскоре была установлена личность подозреваемого, часть похищенного изъята, – сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. 

Уголовное дело возбуждено по части первой статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража». 
 

 
 
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На днях житель города Слонима 1999 года рождения обнаружил возле жилого дома мужскую сумку, в которой находились 350 рублей, банковская карточка и другие материальные...
 
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