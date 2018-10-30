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Количество команд-участниц чемпионата мира может быть увеличено до 48 уже в 2022 году

31.10.2018 11:25 — Разное | Tut.by  
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Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличения количества команд-участниц чемпионата мира 2022 года в Катаре до 48. Об этом в ходе своего выступления на конгрессе Азиатской футбольной конфедерации рассказал глава ФИФА Джанни Инфантино.


Джанни Инфантино. Фото: Федор Успенский, «Спорт-Экспресс»

— Мы решили увеличить количество команд-участниц финальных турниров чемпионата мира с 32 до 48, и это произойдет в 2026 году, — приводит слова Инфантино агентство Reuters. — Произойдет ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность, если это возможно, почему бы и нет? Мы обсуждаем эту возможность с нашими друзьями из Катара и другими друзьями в регионе, мы надеемся, что это может произойти.

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Аль-Райане, Умм-Салале и Мадинат-аш-Шамале.

На данный момент запланировано, что мировое первенство 2026 года станет первым, в котором примут участие 48 команд. Они будут разделены на 16 групп, в каждой из которых по две лучшие команды выйдут в плей-офф.

 
 
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Международная федерация футбола (ФИФА) рассматривает возможность увеличения количества команд-участниц чемпионата мира 2022 года в Катаре до 48.
 
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