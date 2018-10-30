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Жучок в янтаре раскрыл тайну древних континентов

31.10.2018 11:42 — Разное | Tut.by  
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Крошечное насекомое, найденное в северной части Мьянмы, помогло больше узнать о том, как раньше были расположены континенты Земли. Научная работа об этом опубликована в журнале Journal of Systematic Palaeontology, кратко о ней рассказывает EurekAlert.


Изображение: Field Museum

Жука в кусочке янтаря профессор Шухей Ямамото получил в 2016 году. Находка была сделана в долине Хукаунг в северной части Мьянмы недалеко от южной границы Китая. Профессор тщательно отполировал янтарь и изучил насекомое.

Жук был совсем маленьким — всего три миллиметра в длину. Он жил 99 миллионов лет назад и принадлежал к виду, не известному науке ранее. Вид получил название Propiestus archaicus, которое указывает на его древность. Скорее всего, эти насекомые жили под корой гниющих деревьев и использовали свои мохнатые усики, чтобы разведывать окружающую среду.


Изображение: Field Museum

Профессор определил ближайших современных родственников древнего жука. Выяснилось, что почти все они сейчас живут в Южной Америке, а еще один вид — на юге американского штата Аризона.

Миллионы лет назад Мьянма и Южная Америка были частью одного суперконтинента — Гондваны. После Гондвана распалась и сформировала континенты в том виде, какими мы их знаем сейчас. Современные ученые знают, какие процессы тогда происходили, однако точные сроки и границы не известны. Находки похожих животных из разных частей света позволяют больше узнать об этих процессах.

«Хотя жук Propiestus давно вымер, наша находка, похоже, показывает некоторые удивительные связи между южным полушарием и Мьянмой, — сказал Ямамото. — Наше открытие хорошо согласуется с гипотезой о том, что Мьянма раньше находилась в Южном полушарии. Эта окаменелость помогает нам больше узнать о жизни в эпоху мезозоя. Нужно изучать все находки того времени, как большие, так и малые».

 
 
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Мьянма раньше находилась в Южном полушарии
 
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