|
В Ивацевичском районе рабочий получил травмы при уборке свеклы
31.10.2018 11:52 — Разное | Аргументы и факты
Несчастный случай произошел днем 26 октября в деревне Драгужи Ивацевичского района.
47-летний рабочий сельхозпредприятия убирал свеклу. Он оступился и упал в шнек свеклопогрузчик. Мужчине оторвало кисть руки, пишет
Работника доставили в больницу. Установлено, что он находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения — 1,7 промилле.
По данному факту проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Работника доставили в больницу. Установлено, что он находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения — 1,7 промилле.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)