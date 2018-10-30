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Наш продукт. Сколько отечественных товаров должно быть в магазинах?

31.10.2018 11:44 — Разное | Аргументы и факты  
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Наш продукт. Сколько отечественных товаров должно быть в магазинах?
Установленные нормативы - это способ защитить отечественного производителя. © / Фото из открытых источников

Из-за небывалого урожая яблок в этом году Министерством антимонопольного регулирования было принято решение об увеличении в два раза ассортимента отечественных плодов в магазинах.

Сколько белорусских товаров должно быть на полках наших продовольственных магазинов? От чего зависит количество наименований? Об этом - в материале «АиФ».

ТИП И ПЛОЩАДЬ

Наш продукт. Сколько отечественных товаров должно быть в магазинах? Не исчезнут ли маленькие частные магазинчики «возле дома»?
В Перечень товаров, подлежащих включению субъектами торговли в ассортиментные перечни товаров для магазинов с универсальным ассортиментом продовольственных товаров, включены более сотни видов товаров. Количество их разновидностей зависит прежде всего от типа магазина (гипермаркет, супермаркет, универсам, гастроном и т.д.) или его торговой площади.

Наибольшее количество наименований товаров отечественного производства установлено для гипермаркетов площадью 8 тыс. м2 и свыше. Более того, на видном месте в каждом гипермаркете должен висеть ассортиментный перечень, составленный по принципу: чем больше магазин, тем шире список, в том числе и отечественных товаров.

К примеру, в таком магазине должно быть 30 разновидностей белорусского молока, 6-7 наименований яиц, 20 видов хлеба, 40 - макаронных изделий, 25 - пельменей и равиоли, 20-25 - растительного масла, 21-24 - масла из коровьего молока, не менее 45 видов мороженого, йогуртов, 80 наименований шоколада. В супермаркетах площадью от 800 до 999 м2 видов этих товаров может быть в среднем в 2-2,5 раза меньше, в гастрономах площадью от 200 до 399 м2 - еще примерно в 2 раза меньше.

Для некоторых товаров устанавливается минимальное количество наименований с учетом товаров иностранного производства. К примеру, это чай, растворимый кофе, пищевая сода.

Наш продукт. Сколько отечественных товаров должно быть в магазинах?
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ДЛЯ ВСЕХ ОДИНАКОВО

Для части товаров устанавливается один и тот же лимит для всех перечисленных типов магазинов. В частности, в каждом магазине должно быть по одному наименованию диабетического шоколада, диетических хлебобулочных изделий, крахмала, сахарной пудры, лимонной кислоты, пищевого желатина, спичек, свеклы, моркови, чеснока, помидоров.

Для части товаров устанавливается норматив в зависимости от сезона. Этот стандарт касается прежде всего свежих овощей, фруктов, солений, квашений.

Для специализированных и узкоспециализированных продовольственных магазинов устанавливается свой лимит. К примеру, в рыбном магазине обязательно должен быть минимум один вид икры, а в магазине тортов площадью 200 м2 и более - минимум 12 наименований главного атрибута дня рождения.

Наименьшие требования к ассортиментному перечню - к киоскам, мини-маркетам или мини-магазинам торговой площадью менее 50 м2. Там в большинстве случаев достаточно одного или нескольких наименований товаров. Исключение составляют разве что кондитерские и мучные изделия, специи, приправы, пиво, безалкогольные напитки и табачные изделия. Даже в киоске их должно быть не менее 5 наименований.

Наш продукт. Сколько отечественных товаров должно быть в магазинах?
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ИМПОРТ НЕ ЗАПРЕЩЕН

Власти подчеркивают, что установленные нормативы - это способ защитить отечественного производителя и не ущемить права потребителей. Однако при этом импорт никто не ограничивает. Это значит, что администрация магазина должна выполнять указания по ассортиментному перечню товаров отечественного производства, но добавлять к ним иностранные наименования не запрещено.

А вот за нарушение обязательного ассортиментного перечня объекты торговли могут быть подвергнуты штрафным санкциям.

 
 
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Сколько белорусских товаров должно быть на полках наших продовольственных магазинов? От чего зависит количество наименований? Об этом - в материале «АиФ».
 
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