К новым высотам. Гражданской авиации Беларуси - 85 лет

Полеты первых самолетов, дирижаблей и воздушных судов всегда привлекали белорусов. Например, в Бресте в начале прошлого столетия уже существовало воздухоплавательное общество, воздушный шар которого, по сообщению «Вилейского вестника» за 1908 год, пролетел более 400 километров и опустился вблизи станции «Борисов».

В течение 1911-1912 годов в Минск, Брест, Гродно, Гомель для демонстрации полетов на самолетах прилетали известные в то время летчики - С. И. Уточкин, А. А. Васильев и П. Н. Нестеров. Эти полеты покорили юношеское воображение нашего земляка - гимназиста Павла Сухого, и он навсегда связал свою жизнь с авиацией, став известным авиаконструктором.

Стать на крыло

Заметными темпами развивалась авиация в 20-30-е годы прошлого столетия. 9 февраля 1923 года Постановлением Совета труда и обороны РСФСР был организован Совет по гражданской авиации. Этот день стал официальной датой образования гражданской авиации как самостоятельной отрасли народного хозяйства. А в марте 1923 года было создано Общество друзей воздушного флота (ОДВФ).

Не осталась в стороне от авиационного развития и Белоруссия. В 1923-26 годах Республиканское ОДВФ насчитывало в своих рядах уже 150 тысяч членов, которые проводили активную работу по сбору средств на строительство самолетов, посадочных площадок, пропагандировали авиационные знания.

1 мая 1925 газета «Звязда» разместила заметку «Первомайский подарок Воздушному флоту». В ней сообщалось, что Белорусское общество друзей воздушного флота передало авиации три самолета, построенных на средства, собранные трудящимися республики.

6 ноября 1933 года вышло Постановление Совета Народных Комиссаров БССР, в котором было законодательно определено начало воздушных сообщений между Минском и Москвой. На следующий день, 7 ноября 1933 года, состоялось торжественное открытие Минского аэропорта, а затем с летного поля аэродрома белорусской столицы поднялся в небо и взял курс на Москву самолет К-5. Эта дата считается днём рождения гражданской авиации Белоруссии.

Завтра была война

Великая Отечественная война существенно изменила не только характер деятельности гражданской авиации, но и условия работы летного и технического состава. Уже в самом начале войны из подразделений гражданской авиации Белоруссии и Московского управления гражданского воздушного флота (ГВФ) была сформирована и передана в подчинение штабу ВВС Красной Армии Белорусская особая авиагруппа ГВФ. На ее счету сотни героических полётов в тяжелые дни начала войны.

Яркая страница в этой истории принадлежит и 105-му отдельному гвардейскому авиаполку, которым командовал полковник Евгений Томассович Клуссон. Укомплектованный преимущественно белорусскими авиаторами, он внес большой вклад в отражение фашистской агрессии на оккупированной территории Белоруссии. Еще шли ожесточенные бои на фронтах Великой Отечественной войны, а 2 июля 1944 года, накануне освобождения белорусской столицы, Совет Народных Комиссаров БССР принял Постановление «О создании Белорусского управления гражданского воздушного флота», основой которого стали летчики и инженерно-технический состав 105-го гвардейского Паневежского ордена Александра Невского авиационного полка гражданского воздушного флота. А его боевой командир был назначен руководителем «крылатой» отрасли партизанской республики.

Это был период, когда мирные крылья республики крепли за счет бывших боевых летчиков, которым довелось летать в огненном небе партизанского края Белоруссии. Восстановление воздушных линий, аэропортов на израненной земле, организация регулярных полетов как на территории республики, так и за ее пределами стали главным в жизни этих людей. Уже в короткое время большая часть довоенных воздушных трасс была восстановлена.

Свой аэропорт

Первые послевоенные годы для гражданской авиации Белоруссии - это период тяжелых испытаний на земле и в небе. Но, несмотря на это, «крылатая» отрасль республики набирала скорость и высоту. Шло интенсивное строительство аэропортов во всех уголках Белоруссии. В 1957 году был введен в эксплуатацию новый столичный аэровокзал. В это же время обновлялся и самолетный парк Белорусского управления гражданского воздушного флота, что способствовало дальнейшему развитию авиалиний как на территории республики, так и далеко за ее пределами. Новый реактивный самолет Ту-124, пилотируемый заместителем начальника Белорусского управления гражданской авиации, участником Великой Отечественной войны Д. Г. Глущенко, впервые совершил посадку в Минском аэропорту 18 апреля 1964 года.

В последующие годы были введены в эксплуатацию новые аэропорты в Бресте, Витебске и Гомеле. А в начале 80-х годов введен в строй новый аэропорт «Минск-2», с взлетно-посадочной полосы которого начались регулярные полеты на самолетах Ту-134 и Ту-154 - в Симферополь, Сочи, Тбилиси, Ташкент, Свердловск, Омск, Красноярск. К началу 90-х годов были организованы регулярные рейсы по международным трассам в Болгарию, Австрию, Италию, Германию, Грецию и Югославию.





Фото: АиФ / Фото из личного архива Виктора Телякова

Без СССР

Распад Советского Союза привел к резкому сокращению объемов воздушных перевозок. Было закрыто большое количество рейсов. Но гражданская авиация Беларуси выдержала и этот серьезный удар. С 1993 года наше государство - полноправный член Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Республикой Беларусь подписано около 50 межгосударственных соглашений о воздушном сообщении. Сегодня в небе над нашей страной совершают рейсы авиаторы более 100 стран мира. Каждые сутки над нами пролетают около 1000 воздушных судов. Если раньше над Беларусью было всего пять международных трасс, общая протяженность которых в конце 1991 года составляла 760 км, то сегодня она уже превысила 30-тысячную отметку. Через наше воздушное пространство проходят крупные воздушные «артерии», соединяющие Западную Европу и Россию, Южную Европу и Скандинавию, Дальний Восток и Северную Америку.

Сегодня

Национальная авиакомпания «Белавиа» - член Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА), объединяющей более 250 авиакомпаний из 140 стран мира. Ее флот располагает самолетами типа «Боинг» и «Эмбраер». Эти авиалайнеры соответствуют требованиям общемировых стандартов по безопасности и шумам и могут выполнять полеты в страны ближнего и дальнего зарубежья без каких-либо ограничений.

Достойное место среди авиационных предприятий занимает и главный грузовой авиаперевозчик Беларуси ОАО «Авиакомпания Трансавиаэкспорт». Основой ее формирования стали конверсионные части и подразделения военно-транспортной авиации, состоящие из самолётов Ил-76. Экипажи формировались из военнослужащих ВВС и специалистов гражданской авиации республики, прошедших специальную переподготовку. Сейчас в эксплуатации авиакомпании есть и самолёты более современного класса - типа «Боинг».

Республиканское унитарное предприятие «Национальный аэропорт Минск» - одна из главных составляющих авиационной отрасли Беларуси. Это ее главные «воздушные ворота». Уникальное сооружение было спроектировано еще в конце 70-х годов прошлого века, и по тем временам ему не было аналогов на всей территории бывшего Советского Союза. Строительство аэропорта велось ускоренными темпами, и уже 1 июля 1982 года был выполнен первый пассажирский рейс на самолете ТУ-134 по маршруту Минск-Симферополь-Минск под руководством командира экипажа Василия Александровича Толстика. Этот день считается днём рождения Национального аэропорта.

Сейчас гражданская авиация Республики Беларусь уверенно и надежно набирает высоту, расправляя свои крылья над всей планетой, покоряя пространство и время.

Виктор Андреевич Теляков, ветеран авиации