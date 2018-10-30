"Ересь несусветная". В БРСМ прокомментировали скандальное видео

Второй секретарь Гродненского обкома БРСМ Денис Черняк по телефону отказался от комментариев.





На вопросы, действительно ли школьников заставляют вступать в БРСМ, существует ли определенная разнарядка, определенный процент членов на школу, зависит ли от членства в БРСМ поступление или непоступление, Денис Черняк ответил:

- Это ересь несусветная, никакой разнарядки нет. А почему вы не опубликовали, в какой это школе происходило? Это не фэйк? Почему вы тогда не назвали школу?





- Решили защитить детей, чтобы не было каких-то последствий.





- Если вы дали информацию, то надо было уже играть до конца и давать школу, разбираться на месте. Я читал эту информацию. Но она, мне кажется, имеет фейковость непосредственно под то мероприятие, которое состоялось в Минске . Не более того. Поэтому я никак не прокомментирую. Это абсолютно несусветная ересь, - сказал Денис Черняк.





инцидент произошел в минской гимназии №3 1. По последней информации, которую имеет Свабода,1.









Запись была сделана в прошлом году, однако такие беседы, по словам старшеклассников, не являются редкостью в гимназии.