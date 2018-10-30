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"Ересь несусветная". В БРСМ прокомментировали скандальное видео
Корреспонденту
Второй секретарь Гродненского обкома БРСМ Денис Черняк по телефону отказался от комментариев.
На вопросы, действительно ли школьников заставляют вступать в БРСМ, существует ли определенная разнарядка, определенный процент членов на школу, зависит ли от членства в БРСМ поступление или непоступление, Денис Черняк ответил:
- Это ересь несусветная, никакой разнарядки нет. А почему вы не опубликовали, в какой это школе происходило? Это не фэйк? Почему вы тогда не назвали школу?
- Решили защитить детей, чтобы не было каких-то последствий.
- Если вы дали информацию, то надо было уже играть до конца и давать школу, разбираться на месте. Я читал эту информацию. Но она, мне кажется, имеет фейковость непосредственно под то мероприятие, которое состоялось в Минске. Не более того. Поэтому я никак не прокомментирую. Это абсолютно несусветная ересь, - сказал Денис Черняк.
По последней информации, которую имеет Свабода,
Запись была сделана в прошлом году, однако такие беседы, по словам старшеклассников, не являются редкостью в гимназии.
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Корреспонденту Свабоды удалось получить первую реакцию от БРСМ на публикацию видео из одной из гимназий, в котором показано, как учителя заставляют детей...
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