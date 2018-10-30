ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Ересь несусветная". В БРСМ прокомментировали скандальное видео

31.10.2018 11:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Корреспонденту Свабоды удалось получить первую реакцию от БРСМ на публикацию видео из одной из гимназий, в котором показано, как учителя заставляют детей вступать в БРСМ.

Второй секретарь Гродненского обкома БРСМ Денис Черняк по телефону отказался от комментариев.

На вопросы, действительно ли школьников заставляют вступать в БРСМ, существует ли определенная разнарядка, определенный процент членов на школу, зависит ли от членства в БРСМ поступление или непоступление, Денис Черняк ответил:
 
- Это ересь несусветная, никакой разнарядки нет. А почему вы не опубликовали, в какой это школе происходило? Это не фэйк? Почему вы тогда не назвали школу?

- Решили защитить детей, чтобы не было каких-то последствий.

- Если вы дали информацию, то надо было уже играть до конца и давать школу, разбираться на месте. Я читал эту информацию. Но она, мне кажется, имеет фейковость непосредственно под то мероприятие, которое состоялось в Минске. Не более того. Поэтому я никак не прокомментирую. Это абсолютно несусветная ересь, - сказал Денис Черняк.

По последней информации, которую имеет Свабода, инцидент произошел в минской гимназии №31.


Запись была сделана в прошлом году, однако такие беседы, по словам старшеклассников, не являются редкостью в гимназии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Корреспонденту Свабоды удалось получить первую реакцию от БРСМ на публикацию видео из одной из гимназий, в котором показано, как учителя заставляют детей...
 
Новости дня
Новости разные
 
К новым высотам. Гражданской авиации Беларуси - 85 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика