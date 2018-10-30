Роскосмос назвал официальную причину аварии ракеты с космонавтами

Об этом сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.





"Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени.





Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней", - сказал Крикалев на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).













По его словам, сейчас проводится цикл мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты.