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Роскосмос назвал официальную причину аварии ракеты с космонавтами

31.10.2018 11:30 — Разное | Партизан  
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Причиной аварии ракеты "Союз-ФГ", произошедшей 11 октября, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.

Об этом сообщил в среду исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Пару дней назад закончила работу аварийная комиссия, авария произошла из-за нештатного разделения первой и второй ступеней. Одна из "боковушек" при разделении не отвелась на нужное расстояние и ударила по баку горючего второй ступени, что привело к разрыву бака и разрушению первой ступени. 

Причиной тому, то, что обнаружила комиссия, явилась нештатная работа датчика, который сигнализирует о расхождении первой и второй ступеней", - сказал Крикалев на торжественном мероприятии, посвященном 55-летию Института медико-биологических проблем РАН (ИМБП).



По его словам, сейчас проводится цикл мероприятий, чтобы обеспечить дальнейшие безопасные полеты.

 
 
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Причиной аварии ракеты "Союз-ФГ", произошедшей 11 октября, стала нештатная работа датчика, сигнализирующего о разделении первой и второй ступеней носителя.
 
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