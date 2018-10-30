ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С 1 ноября в Беларуси увеличиваются детские и другие пособия

31.10.2018 11:50 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
С 1 ноября в Беларуси увеличиваются детские и другие пособия

Министерство труда и социальной защиты населения приняло решение увеличить с 1 ноября 2018 года детские пособия, а также ряд других пособий для социально незащищенных граждан.

Как сообщила пресс-служба министерства, в соответствии с постановлением ведомства №79 от 26 октября 2018 года с 1 ноября увеличивается бюджет прожиточного минимума, соответственно, увеличиваются и социальные выплаты, которые привязаны к БПМ.

Так единовременное пособие при рождении первого ребенка будет составлять с 1 ноября 2142,10 рубля. Если рождается второй и последующие дети пособие будет составлять 2998,94 рублей.

За своевременное становление на учет в организациях здравоохранения, родившим женщинам с 1 ноября будут платить 214,21 рублей.

Пособие на ребенка до 3-х лет составит 107,11 рублей. На ребенка инвалида пособие составит 149,95 рублей. При этом родители, которые вынуждены не работать в связи с уходом за ребенком-инвалидом, будут получать пособие от 214,21до 257,05 рублей в зависимости от степени инвалидности.

 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство труда и социальной защиты населения приняло решение увеличить с 1 ноября 2018 года детские пособия, а также ряд других пособий для социально...
 
Новости дня
Новости разные
 
На жизнь - 447 рублей в месяц. В Беларуси обновили минимальный потребительский бюджет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика