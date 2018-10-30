С 1 ноября в Беларуси увеличиваются детские и другие пособия





Министерство труда и социальной защиты населения приняло решение увеличить с 1 ноября 2018 года детские пособия, а также ряд других пособий для социально незащищенных граждан.

Как сообщила пресс-служба министерства, в соответствии с постановлением ведомства №79 от 26 октября 2018 года с 1 ноября увеличивается бюджет прожиточного минимума, соответственно, увеличиваются и социальные выплаты, которые привязаны к БПМ.

Так единовременное пособие при рождении первого ребенка будет составлять с 1 ноября 2142,10 рубля. Если рождается второй и последующие дети пособие будет составлять 2998,94 рублей.

За своевременное становление на учет в организациях здравоохранения, родившим женщинам с 1 ноября будут платить 214,21 рублей.

Пособие на ребенка до 3-х лет составит 107,11 рублей. На ребенка инвалида пособие составит 149,95 рублей. При этом родители, которые вынуждены не работать в связи с уходом за ребенком-инвалидом, будут получать пособие от 214,21до 257,05 рублей в зависимости от степени инвалидности.