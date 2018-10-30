ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Еще один белорусский фильм снимается с национального конкурса "Лiстапад"

31.10.2018 11:47 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На прошлой неделе мы писали, что некоторые белорусские авторы приняли решение не участвовать в национальном конкурсе «Лiстапада». Сегодня к ним присоединился еще один проект. С конкурса, как нам подтвердила пресс-служба фестиваля, снимаются режиссеры Кирилл Галицкий и Светлана Козловская с фильмом «Пляж/Лес/Тамбур».


Кадр из фильма «Пляж/Лес/Тамбур»

Напомним, что такие решения авторы принимают в ответ на протест против новых правил выбора фильмов для участия в национальном конкурсе. Как стало известно на пресс-конференции 22 октября, в этом году дирекция кинофестиваля не будет принимать участие в выборе фильмов для национального конкурса. Окончательное решение остается за комиссией, во главе которой — первый заместитель министра культуры Ирина Дрига. Важно отметить, что все остальные конкурсные и внеконкурсные программы игрового и документального кино все еще выбираются и утверждаются дирекцией фестиваля, нововведение коснулось только конкурса белорусского кино.

В интервью TUT.BY программный директор «Лiстапада» Игорь Сукманов прокомментировал ситуацию следующим образом:

— Национальный конкурс — особое пространство, более тонкая материя, чем другие программы. И чтобы избежать обвинений в том, что дирекция того автора выбрала, а другого по таким-то причинам — нет, и создавалась комиссия — для обсуждения, дискуссии при выборе кино. Моя позиция в том, что она (комиссия) должна быть, она вносит объективность, но ответственность за выбор фильмов и решающий голос должны быть за дирекцией фестиваля. При этом подчеркну, что снимать свое кино с участия — не решение вопроса. С кем вы боретесь — с фестивалем?

Читайте также
Белорусские режиссеры снимают свои фильмы с участия в «Лiстападзе» после вчерашнего скандала
«Мы или энтузиасты, или безумцы». Знакомьтесь: программный директор минского «Лiстапада»
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В конкурсе не будет участвовать картина "Пляж/Лес/Тамбур"
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь рассчитывает вступить в ВТО в 2020 году - Румас
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика