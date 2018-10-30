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Еще один белорусский фильм снимается с национального конкурса "Лiстапад"
На прошлой неделе мы писали, что
Напомним, что такие решения авторы принимают в ответ на протест против новых правил выбора фильмов для участия в национальном конкурсе. Как
В
— Национальный конкурс — особое пространство, более тонкая материя, чем другие программы. И чтобы избежать обвинений в том, что дирекция того автора выбрала, а другого по таким-то причинам — нет, и создавалась комиссия — для обсуждения, дискуссии при выборе кино. Моя позиция в том, что она (комиссия) должна быть, она вносит объективность, но ответственность за выбор фильмов и решающий голос должны быть за дирекцией фестиваля. При этом подчеркну, что снимать свое кино с участия — не решение вопроса. С кем вы боретесь — с фестивалем?
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В конкурсе не будет участвовать картина "Пляж/Лес/Тамбур"
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