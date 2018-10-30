На прошлой неделе мы писали, что некоторые белорусские авторы приняли решение не участвовать в национальном конкурсе «Лiстапада». Сегодня к ним присоединился еще один проект. С конкурса, как нам подтвердила пресс-служба фестиваля, снимаются режиссеры Кирилл Галицкий и Светлана Козловская с фильмом «Пляж/Лес/Тамбур».



Кадр из фильма «Пляж/Лес/Тамбур»

Напомним, что такие решения авторы принимают в ответ на протест против новых правил выбора фильмов для участия в национальном конкурсе. Как стало известно на пресс-конференции 22 октября , в этом году дирекция кинофестиваля не будет принимать участие в выборе фильмов для национального конкурса. Окончательное решение остается за комиссией, во главе которой — первый заместитель министра культуры Ирина Дрига. Важно отметить, что все остальные конкурсные и внеконкурсные программы игрового и документального кино все еще выбираются и утверждаются дирекцией фестиваля, нововведение коснулось только конкурса белорусского кино.

В интервью TUT.BY программный директор «Лiстапада» Игорь Сукманов прокомментировал ситуацию следующим образом:

— Национальный конкурс — особое пространство, более тонкая материя, чем другие программы. И чтобы избежать обвинений в том, что дирекция того автора выбрала, а другого по таким-то причинам — нет, и создавалась комиссия — для обсуждения, дискуссии при выборе кино. Моя позиция в том, что она (комиссия) должна быть, она вносит объективность, но ответственность за выбор фильмов и решающий голос должны быть за дирекцией фестиваля. При этом подчеркну, что снимать свое кино с участия — не решение вопроса. С кем вы боретесь — с фестивалем?