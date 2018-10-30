На жизнь - 447 рублей в месяц. В Беларуси обновили минимальный потребительский бюджет

В Беларуси с 1 ноября пересмотрят размеры минимальных потребительских бюджетов. Это предусмотрено постановлением Минтруда от 26 октября 2018 г. № 78 «О минимальных потребительских бюджетах для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава».
К примеру, среднедушевые минимальные потребительские бюджеты для семьи из четырех человек с 1 ноября увеличатся с 346,95 до 347,74 рубля.
Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты с 1 августа
социальная группа
с 1 ноября
до 1 ноября
молодая семья из трех человек
377,03
377,31
семья из четырех человек
347,74
346,95
трудоспособное население
446,02
445,83
пенсионеры
349,35
349,22
студенты
328,98
328,10
дети в возрасте до 3 лет
282,23
279,56
дети в возрасте от 3 до 6 лет
365,35
367,48
дети в возрасте от 6 до 18 лет
379,23
377,43
Обновленные с 1 ноября размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп будут действовать до конца января 2019 года.
В Минтруда уточняют, что удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах сентября 2018 года характеризуется следующими данными: продукты питания — 48,6 процента, одежда, белье, обувь — 19,3 процента, жилищно-коммунальные услуги — 8,5 процента, бытовые услуги, транспорт, связь — 8,9 процента; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 8,9 процента, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,4 процента, взносы и платежи — 2,1 процента, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,4 процента.
Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. МПБ применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан.
Среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи их четырех человек применяется для определения права белорусов на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; белорусов, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, — льготных кредитов на капремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.