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На жизнь - 447 рублей в месяц. В Беларуси обновили минимальный потребительский бюджет

31.10.2018 11:47 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси с 1 ноября пересмотрят размеры минимальных потребительских бюджетов. Это предусмотрено постановлением Минтруда от 26 октября 2018 г. № 78 «О минимальных потребительских бюджетах для разных социально-демографических групп в среднем на душу населения и на одного члена семьи разного состава».


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

К примеру, среднедушевые минимальные потребительские бюджеты для семьи из четырех человек с 1 ноября увеличатся с 346,95 до 347,74 рубля.

Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты с 1 августа
социальная группа с 1 ноября до 1 ноября
молодая семья из трех человек

377,03

 377,31
семья из четырех человек 347,74 346,95
трудоспособное население 446,02 445,83
пенсионеры 349,35 349,22
студенты 328,98 328,10

дети в возрасте до 3 лет

 282,23 279,56

дети в возрасте от 3 до 6 лет

 365,35 367,48
дети в возрасте от 6 до 18 лет 379,23 377,43

Обновленные с 1 ноября размеры минимальных потребительских бюджетов для разных социально-демографических групп будут действовать до конца января 2019 года.

В Минтруда уточняют, что удельный вес основных статей потребительских расходов в минимальном потребительском бюджете семьи из четырех человек в ценах сентября 2018 года характеризуется следующими данными: продукты питания — 48,6 процента, одежда, белье, обувь — 19,3 процента, жилищно-коммунальные услуги — 8,5 процента, бытовые услуги, транспорт, связь — 8,9 процента; мебель, предметы культурно-бытового и хозяйственного назначения — 8,9 процента, культурно-просветительные мероприятия и отдых — 1,4 процента, взносы и платежи — 2,1 процента, лекарственные средства, предметы санитарии и гигиены — 2,4 процента.

Минимальный потребительский бюджет представляет собой расходы на приобретение набора потребительских товаров и услуг для удовлетворения основных физиологических и социально-культурных потребностей человека. МПБ применяется как социальный норматив для прогнозирования изменений уровня жизни населения и усиления социальной поддержки нуждающихся граждан.

Среднедушевой минимальный потребительский бюджет семьи их четырех человек применяется для определения права белорусов на получение льготных кредитов и субсидий на строительство (реконструкцию) или приобретение жилых помещений; белорусов, постоянно проживающих и работающих в населенных пунктах с численностью населения до 20 тыс. человек, — льготных кредитов на капремонт и реконструкцию жилых помещений, строительство инженерных сетей, возведение хозяйственных помещений и построек.

 

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Среднедушевые минимальные потребительские бюджеты для семьи из четырех человек, к примеру, с 1 ноября увеличатся с 346,95 до 347,74 рубля.
 
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