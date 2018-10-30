Движение транспорта в центре Минска будет ограничено 31 октября и 1 ноября

Как сообщили представители ОАиП УГАИ ГУВД Мингорисполкома, 31 октября и 1 ноября 2018 года в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта.

В частности, 31 октября нельзя будет проехать на участках дорог по проспекту Победителей, проспекту Независимости, Партизанскому проспекту, улиц Калиновского и Всехсвятской. 1 ноября движение будет ограничено по проспектам Победителей и Независимости, а также по улице Энгельса.

В ведомстве пояснили, что ограничение движения связано с проведением в Минске заседания основной группы Мюнхенской конференции по вопросам безопасности и прибытием зарубежных делегаций.