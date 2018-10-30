Изменения в ноябре. Какие важнейшие перемены ожидают нас в конце осени?

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ

С 1 ноября изменится размер бюджета прожиточного минимума (БПМ). Он составит 214,21 руб. Это на 0,3% выше, чем в предыдущий период.

Новый БПМ будет действовать до 31 января 2019 года. Отметим, что БПМ применяется при определении размеров минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавок, повышений к пенсиям и доплат людям старших возрастов. Кроме того, БПМ служит критерием оценки при определении права граждан на некоторые виды соцподдержки.

В частности, изменятся размеры некоторых детских пособий. Так, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка составит 2142,1 руб. (сейчас – 2136,7 руб.), при рождении второго и последующих детей – 2 998,94 руб. (сейчас – 2 991,38 руб.). Единовременное пособие женщинам, ставшим на учет в госорганизациях здравоохранения до 12-недельного срока беременности, вырастет до 214,21 руб. (сейчас – 213,67 руб.).

ПЕНСИИ

Помимо увеличения минимальных трудовых и социальных пенсий, которые зависят от БПМ, произведен перерасчет обычных трудовых пенсий по возрасту. Данная процедура осуществляется на основании указов президента. С 1 ноября в результате перерасчета обычные трудовые пенсии по возрасту увеличатся в среднем на 5,3%.

В Министерстве труда и соцзащиты пояснили, что в результате перерасчета средний размер трудовых пенсий вырастет до 388,1 руб., а средний размер пенсии по возрасту – до 393,96 руб.

Напомним, трудовые пенсии в 2018 году поднимали дважды. С 1 мая размер выплат увеличился в среднем на 5,4%, с 1 августа – в среднем на 10%. В общей сложности пенсии в 2018 году вырастут более чем на 20%. Премьер-министр Беларуси Сергей РУМАС отметил, что с учетом инфляции на уровне 6% это рекордный рост.

ЦЕНЫ

Традиционно в начале месяца подорожают некоторые виды табачных изделий. Цены вырастут в среднем от 2 до 10 коп. за пачку.

Очевидно, что в ноябре может продолжиться тенденция увеличения цены на автомобильное топливо. За последние месяцы практически каждые выходные стоимость увеличивается на одну копейку.

ЧТО ЕЩЕ?

С 1 ноября будет введено подтверждение профессиональной компетентности водителей, которые выполняют международные автоперевозки грузов. Теперь им нужно проходить обязательное обучение по специальной программе, которую будет утверждать Минтранс, а также сдавать экзамен. Срок действия свидетельства – 5 лет, поэтому всякий раз водителям придется подтверждать свою компетенцию. В Беларуси с 28 октября на 1 копейку дорожает топливо

Популярные авиакомпании-лоукостеры Ryanair и Wizz Air с 1 ноября изменят правила провоза багажа. Так, теперь на борт Ryanair можно будет бесплатно взять только маленькую ручную кладь размером не больше 40×20×25 см.

Габариты ручной клади, которую можно бесплатно перевезти самолетами авиакомпании Wizz Air, также станут меньше. Теперь они составят 40×30×20 см. Предметы большего размера необходимо будет сдать в багаж и доплатить.

КСТАТИ

Не позднее 15 ноября 2018 года физические лица должны уплатить налог на недвижимость и земельный налог. За каждый просроченный день платежа «набегает» пеня, а также возможен штраф в размере 15% неуплаченной суммы, но не менее 12,25 руб.