Новый жилой комплекс «Парк» появится в Кобрине





Весной 2019 года в центре Кобрина на улице Суворова развернётся строительство нового жилого комплекса «Парк», согласно проекту, который завоевал 1 место в номинации «Лучший проект общественной застройки» в четвертом всебелорусском конкурсе «Architects Color System 2018». Ведет проектирование и выступает застройщиком нового жилого комплекса ООО «Жилстройкомплект».

Архитектурно-планировочная концепция комплекса разработана с целью создания оригинального квартала современной, но в тоже время исторически стилизованной застройки с жилой и общественной функцией в центральной части города Кобрина в непосредственной близости с парком имени А.В. Суворова. Жилой комплекс будет построен рядом с парком на территории бывшего зеленхоза и будет включать магазины, салоны красоты, рестораны, пекарни, кондитерские, аптеки, фитнес-центр, гостиницу площадью 2093 м2 с кафе и тренажерным залом. Ее современные апартаменты обеспечат комфортабельное размещение для желающих посетить историко-культурные достопримечательности области, что будет способствовать развитию туризма в регионе. Полностью приватная малоэтажная застройка ЖК «Парк» с облагороженной функциональной территорией, скрытой от любопытных глаз, будет сочетать в себе спокойствие и комфорт частного дома с полным техническим сопровождением и заботой о быте жителей комплекса. Дополнят впечатление безупречное озеленение дворовой территории, дизайнерские беседки, лаунж-зоны, места для активного отдыха взрослых и детей, зоны отдыха, детский игровой комплекс, площадка для активного отдыха, уличные тренажёры, workout-площадка, навесы под парковку автомобилей и велопарковка. Проектом предусмотрено сохранение существующего ландшафта, большей части зеленых насаждений (часть взрослых растений переносится на дворовую территорию), архитектурно-композиционно комплекс органично впишется в окружающую застройку и озеленение.

По информации ООО «Жилстройкомплект».