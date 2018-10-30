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Лучший архивист Беларуси

31.10.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Лучший архивист Беларуси

Этого звания была удостоена заведующий отделом зонального государственного архива в Кобрине Светлана Кузина, ставшая обладательницей Диплома I степени на республиканском профессиональном конкурсе.

Конкурс, инициированный Департаментом по архивам и делопроизводству Министерства юстиции и Белорусским обществом архивистов, проводился в два этапа. Основное задание заключалось в подготовке работ по теме «Малая родина в документах Национального архивного фонда Республики Беларусь». Работа Светланы об истории кобринской деревни Гуцки  была признана лучшей. Она отражает  отношение самой Светланы к уголку, куда та регулярно приезжает как дачница. Художественно описанные события из документов зонального и областного архивов были подкреплены живыми воспоминаниями жителей, фотографиями разных лет, отражающих быт и нравы этого селения, а мультимедийная презентация сделала текст наглядным и создала у слушателей эффект присутствия.  Приложением к работе также была статья – «Деревенька моя деревянная, дальняя…», опубликованная ранее в районной газете.

На втором этапе, который прошел 17 октября на базе государственного архива Брестской области, участникам предстояло решить теоретические и практические задания по правовым основам деятельности государственных архивных учреждений. Среди 17 дошедших до финала архивистов страны Светлане Юрьевне также не было равных. За семь лет работы в разных отделах она глубоко изучила архивное дело. Кроме своей непосредственной работы в отделе делопроизводства и формирования Национального архивного фонда, где она занимается  комплектованием  документов постоянного срока хранения из организаций Кобринского, Пружанского, Берёзовского районов,  Светлана находит время для творчества. Диплом Департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции не единственная её награда.  Достойное место занимает  Диплом профсоюза работников государственных и других учреждений, а также награда от редакции журнала «Архивы и делопроизводство»,  с которой она активно сотрудничает как автор.

– Публицистика для меня –  скорее хобби, позволяющее реализовать творческий потенциал в виде работ исследовательского характера, – рассказывает Светлана. – Работа с архивными документами коренным образом отличается от работы с книгами в библиотеке, где можно свободно получить интересующую литературу нужного автора.  В архиве нет какого-то одного источника, где была бы сведена вся информация. Бывает, что по одному запросу приходится просмотреть более 200 дел, чтобы найти необходимое. Это ежедневная, кропотливая работа, превращающая нас, архивистов,  в исследователей и аналитиков.

Такая работа требует  максимального внимания, которое не позволит упустить нужную информацию, чувства ответственности за качество выполняемой  работы. Нужна усидчивость, грамотность, ведь необходимо подавать сведения таким образом, как они излагаются в документах. Никакие  ошибки и правки недопустимы. Сама Светлана Юрьевна  окончила исторический факультет БГПУ им. М. Танка (тогда БГПИ им. М.Горького) и совершенно случайно пришла работать в архивную отрасль, о чём нисколько не жалеет. По её мнению, архивист – важная и очень интересная профессия.

– Это работа с живой историей, которая  помогает повышать собственный уровень образования и культуры, — говорит Светлана. В круг интересов автора входит изучение послевоенной жизни земляков, исторического облика района в первые мирные пятилетки, советской идеологии и её проявления в регионе и многое другое. Возможность собрать по крупицам  и воспроизвести для современников малоизвестные страницы истории делает её труд важным и значимым.

Жанна ЕЛИЗАРОВА.

НА СНИМКЕ автора: Светлана Кузина (справа) и директор зонального архива в Кобрине Юлия Вертейко.

 

 
 
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