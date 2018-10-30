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Биржа: российский рубль подорожал до максимума за три недели
Фото: Sputnik / Рамиль Ситдиков
С начала октября корзина валют подешевела всего на 0,15%, а по итогам сентября был зафиксирован рост более 3%.
По информации banki24.by на 10:05:
Средневзвешенный курс доллара прибавил лишь 0,0008 рубля до 2,1186 BYN/USD, но это уже седьмое укрепление подряд, которое позволило американцу оказаться на максимуме за 19 дней.
Средневзвешенный курс евро снизился всего на 0,0008 рубля до 2,4082 BYN/EUR.
Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,0067 рубля до 3,2280 BYN/100 RUB. Рубль РФ оказался на максимуме за 21 день.
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В начале торговой сессии на белорусской бирже значение корзины валют выросло на 0,11%.
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