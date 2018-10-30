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WWF призывает Китай вернуть запрет на внутреннюю торговлю костями тигра и рогом носорога

31.10.2018 11:29 — Разное | Интерфакс  
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) выражает обеспокоенность в связи с решением правительства Китая снять запрет на использование в медицине и торговлю на внутреннем рынке изделиями из рога носорогов и костей тигров, выращенных в неволе.

"Мы глубоко обеспокоены решением Китая отменить 25-летний запрет на торговлю костями тигра и рогом носорога и разрешить их оборот, что приведет к непоправимым последствиям глобального масштаба", - цитирует пресс-служба Амурского филиала WWF руководителя глобальной программы WWF по сохранению биоразнообразия Маргарет Киннэрд.

Уточняется, что решение о снятии запрета на оборот дериватов опубликовано китайским правительством 29 октября.

Тигриные кости и рог носорога были выведены из традиционной китайской медицины в 1993 году. В 2010 году Всемирная федерация китайского медицинского сообщества выступила с заявлением, в котором призывала своих членов отказаться от использования тигриных костей и дериватов других редких животных.

"WWF самым настоятельным образом призывает Китай восстановить запрет на торговлю дериватами тигра и носорога, который играл важнейшую роль в сохранении этих уникальных животных, а также расширить его на торговлю любыми дериватами тигра", - отмечается в сообщении.

WWF также призывает правительство Китая подготовить четкий план со сроками по закрытию существующих в стране коммерческих тигриных ферм.

"Они представляют серьезную угрозу популяции диких тигров, так как усложняют работу правоохранительных структур по их сохранению и повышают спрос на тигриные дериваты", - утверждают экологи.

Даже если эти дериваты будут применяться только в медицинских целях и продаваться только в антикварных магазинах, общественности, потребителям и правоохранительным структурам будет трудно разобраться, какие из этих изделий разрешены для оборота, а какие запрещены, отмечают специалисты.

В свою очередь генеральный директор Центра Амурский тигр Сергей Арамилев заявил, что решение китайских властей может "сломать" эффективно выстроенную борьбу с браконьерством в отношении тигров в России.

"Внутри России на сегодняшний момент государство и общественные организации выстроили эффективную систему борьбы с браконьерством и торговлей дериватами", - цитирует С.Арамилева пресс-служба.

Однако, по его словам, решение о снятии запрета "открыло, по сути, неограниченный спрос на внутреннем рынке Китая и сделало невозможной борьбу с нелегальным рынком внутри КНР".

"Теперь это головная боль всех стран, где живут тигры в дикой природе. Поэтому сейчас России придется многократно усиливать работу в этом направлении, как и в других странах ареала тигра", - отметил С.Арамилев.

Он добавил, что на данный момент наука не может определить, какому именно животному принадлежат дериваты - выращенному в неволе или дикой особи.

"Самое важное, что дериваты тигра, согласно нашим исследованиям, имеют такой же медицинский эффект, как и дериваты обычной кошки. Использование тигра в медицине, на мой взгляд, это такой же пережиток прошлого, как приношения в жертву людей ради хорошей погоды", - сказал эксперт.

 
 
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) выражает обеспокоенность в связи с решением правительства Китая снять запрет на использование в медицине и торговлю на...
 
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