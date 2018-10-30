Курсы валют и криптовалют на сегодня

Российский рубль подорожал до максимума за три недели, биткойн 6302.5$.

Средневзвешенный курс доллара прибавил лишь 0,0008 рубля до 2,1186 BYN/USD, но это уже седьмое укрепление подряд, которое позволило американцу оказаться на максимуме за 19 дней.

Средневзвешенный курс евро снизился всего на 0,0008 рубля до 2,4082 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля вырос на 0,0067 рубля до 3,2280 BYN/100 RUB. Рубль РФ оказался на максимуме за 21 день.

Bitcoin − 6302.5$ (-17.51);

Bitcоin Cash/ВСС – 419.04$ (+0.37);

DigitalCash − 153.71$ (-0.15);

Еthеreum − 195.3$ (-0.58);

ZCаsh − 114.23$ (-1.69);

Monеro − 103.47$ (+0.95).



