Могилевская таможня пресекла незаконный ввоз почти 120 тонн пшеницы

В Мстиславском районе сотрудники Могилевской таможни приостановлено движение трех грузовых автомобилей MAN и IVECO, незаконно перевозивших в общей сложности 118 тонн пшеницы, сообщает пресс-служба ГТК.

Товар стоимостью по предварительной оценке около 40 тысяч белорусских рублей следовал из России в Беларусь без документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов.

По данным фактам Могилевской таможней начаты административные процессы.

Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 50% стоимости товара.