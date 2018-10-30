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Могилевская таможня пресекла незаконный ввоз почти 120 тонн пшеницы

31.10.2018 12:16 — Разное | Аргументы и факты  
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Могилевская таможня пресекла незаконный ввоз почти 120 тонн пшеницы
Могилевская таможня

В Мстиславском районе сотрудники Могилевской таможни приостановлено движение трех грузовых автомобилей MAN и IVECO, незаконно перевозивших в общей сложности 118 тонн пшеницы, сообщает пресс-служба ГТК.

Товар стоимостью по предварительной оценке около 40 тысяч белорусских рублей следовал из России в Беларусь без документов, в том числе и фитосанитарных сертификатов.

По данным фактам Могилевской таможней начаты административные процессы.

Санкцией данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 50% стоимости товара.

 

 

 
 
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По данным фактам Могилевской таможней начаты административные процессы.
 
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