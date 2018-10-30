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ЧП в одной из школ Лидского района. В помещении пищеблока горел бытовой холодильник

31.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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ЧП в одной из школ Лидского района. В помещении пищеблока горел бытовой холодильник

30 октября в конце рабочего дня в Лидский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение  о пожаре в Минойтовской средней школе Третьяковского сельсовета.

При проверке помещений персонал учреждения образования почувствовал запах дыма. Благодаря слаженным действиям работников школы в помещении пищеблока обнаружен горящий бытовой холодильник. После вызова спасателей работники отключили электричество и попытались потушить возгорание, однако из-за сильного задымления сделать это не представилось возможным.

В результате пожара холодильник восстановлению не подлежит, закопчены стены, потолок, мебель и посуда. Детей в момент возгорания в школе не было, работники эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.

Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РОЧС, по предварительной версии причиной возгорания послужил аварийный режим работы холодильника.

ЧП в одной из школ Лидского района. В помещении пищеблока горел бытовой холодильник

ЧП в одной из школ Лидского района. В помещении пищеблока горел бытовой холодильник

ЧП в одной из школ Лидского района. В помещении пищеблока горел бытовой холодильник

 
 
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30 октября в конце рабочего дня в Лидский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение  о пожаре в Минойтовской средней школе Третьяковского...
 
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