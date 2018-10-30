|
ЧП в одной из школ Лидского района. В помещении пищеблока горел бытовой холодильник
30 октября в конце рабочего дня в Лидский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в Минойтовской средней школе Третьяковского сельсовета.
При проверке помещений персонал учреждения образования почувствовал запах дыма. Благодаря слаженным действиям работников школы в помещении пищеблока обнаружен горящий бытовой холодильник. После вызова спасателей работники отключили электричество и попытались потушить возгорание, однако из-за сильного задымления сделать это не представилось возможным.
В результате пожара холодильник восстановлению не подлежит, закопчены стены, потолок, мебель и посуда. Детей в момент возгорания в школе не было, работники эвакуировались самостоятельно. Пострадавших нет.
Как сообщили Lida.info в секторе пропаганды и взаимодействия с общественностью Лидского РОЧС, по предварительной версии причиной возгорания послужил аварийный режим работы холодильника.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
30 октября в конце рабочего дня в Лидский районный отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в Минойтовской средней школе Третьяковского...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)