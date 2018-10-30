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Премьер о росте расходов бюджета: Почти каждый седьмой рубль — на обслуживание госдолга
31.10.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Госдолг сегодня — один из основных вопросов
«Тревогу вызывает рост нагрузки на бюджет в связи с обслуживанием долга», — отметил премьер. Речь идет о сумме 2,3 млрд рублей в 2018 году, в 2019 году — почти 3 млрд рублей.
«Почти каждый седьмой рубль бюджета — на обслуживание госдолга», — уточнил Румас. «Задача оптимизации расходов сегодня — одна из главных задач Минфина», признал премьер.
Румас рассказал, что некоторые займы, привлеченные по самым высоким ставкам,
Премьер подчеркнул, что около 45% долга — это долги предприятий по кредитам, привлекавшимся под гарантии
Напомним, государственный долг Беларуси
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