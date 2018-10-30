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Премьер о росте расходов бюджета: Почти каждый седьмой рубль — на обслуживание госдолга

31.10.2018 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
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Госдолг сегодня — один из основных вопросов правительства, признал Румас, отвечая на вопросы депутатов. Причем это не столько рефинансирование — на этот и следующий год есть видение способов рефинансирования.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60209.php

Премьер о росте расходов бюджета: Почти каждый седьмой рубль — на обслуживание госдолга

«Тревогу вызывает рост нагрузки на бюджет в связи с обслуживанием долга», — отметил премьер. Речь идет о сумме 2,3 млрд рублей в 2018 году, в 2019 году — почти 3 млрд рублей.

«Почти каждый седьмой рубль бюджета — на обслуживание госдолга», — уточнил Румас. «Задача оптимизации расходов сегодня — одна из главных задач Минфина», признал премьер.

Румас рассказал, что некоторые займы, привлеченные по самым высоким ставкам, правительство погасит до конца года, и эта работа продолжится.

Премьер подчеркнул, что около 45% долга — это долги предприятий по кредитам, привлекавшимся под гарантии правительства и оказавшихся не слишком успешными, отметил Румас.

Напомним, государственный долг Беларуси на 1 октября 2018 года составил 44,6 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом 2018 года на 2,4 млрд рублей, или на 5,7%. Внешний государственный долг по состоянию на 1 октября 2018 года составил 16,5 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 183,0 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 1,1%.

 
 
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Госдолг сегодня — один из основных вопросов правительства, признал Румас, отвечая на вопросы депутатов. Причем это не столько рефинансирование — на этот и...
 
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