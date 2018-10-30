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Активы белорусских банков увеличились на 5,3 процента с начала года

31.10.2018 12:28 — Разное | Ежедневник  
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Активы белорусских банков увеличились на 5,3 процента с начала года

На 1 октября 2018 года активы зарегистрированных в Беларуси банков увеличились на 5,3%, достигнув размера 70,19 млрд рублей. При этом рентабельность банков пошла на спад.

Как отмечается в статистическом бюллетене Нацбанка, по состоянию на 1 октября 2018 года в Беларуси зарегистрированы 28 банков, из которых четыре банка находятся в стадии банкротства или ликвидации, и 3 небанковские кредитно-финансовые организации.

Совокупный зарегистрированный уставный фонд действующих банков с начала 2018 года увеличился на 84,8 млн рублей. На 1 октября 2018 года его величина составила 5266,7 млн рублей. Активы банков на 1 октября 2018 года составили 70192,6 млн рублей и увеличились с начала 2018 года на 5,3%.

Доля активов в иностранной валюте уменьшилась с 56% на 1 января 2018 года до 55% на 1 октября 2018 года.

Удельный вес требований к экономике (субъектам хозяйствования и физическим лицам) в активах банков на 1 октября 2018 года составил 67,9% (на 1 января 2018 г – 64,9%).

Нормативный капитал действующих банков по состоянию на 1 октября 2018 года составил 10419,3 млн рублей и увеличился по сравнению с 1 января 2018 года на 566,2 млн рублей.

Достаточность нормативного капитала на 1 октября 2018 года составила 18,2% (на 1 января 2018 года – 18,5%) при нормативе не менее 10%.

Достаточность нормативного капитала на 1 октября 2017 года составляла 19%.

Рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении на 1 октября 2018 года составила 10,4%. По сравнению с 1 октября 2017 года рентабельность нормативного капитала в годовом исчислении снизилась на 0,5 процентного пункта.

 
 
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На 1 октября 2018 года активы зарегистрированных в Беларуси банков увеличились на 5,3%, достигнув размера 70,19 млрд рублей. При этом рентабельность банков пошла на спад.
 
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