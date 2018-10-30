В Минске женщина повела детей через восьмиполосный проспект вне перехода

В Минске женщина повела двоих детей через проспект Независимости прямо над подземным пешеходным переходом и на глазах у сотрудников ГАИ. Инцидент попал в объектив видеорегистратора.

На записи видно, как женщина с двумя малолетними детьми переходит проспект вблизи перекресечения с улицей Энгельса. После того, как пешеходы оказались на противоположной стороне, к ним подъехал автомобиль ГАИ.

В ГАИ Минска сообщили, что женщину привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.23 КоАП Беларуси. Она пояснила инспекторам, что осознает неправомерность своих действий, но очень торопится с детьми в театр.