Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Жителю Смолевичей предъявлено обвинение по двум статьям Уголовного кодекса. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Авария произошла вечером 16 июля. Столкнулись BMW X5 и такси Volkswagen Polo. Таксист с тяжкими телесными повреждениями был госпитализирован и спустя несколько дней скончался. Находившийся за рулем BMW X5 водитель (27-летний житель райцентра) скрылся с места происшествия до прибытия сотрудников правоохранительных органов. Позже его задержали по подозрению в совершении тяжкого преступления.

Расследование показало, что мужчина накануне в темное время ездил по городу на высокой скорости. «Двигаясь по ул.Советской в направлении ул.Социалистической со скоростью около 150 км/ч при максимально разрешенной — 60 км/ч, он проигнорировал установленный на перекрестке дорожный знак «Стоп». Он не снижал скорость и рассчитывал обогнать выехавший перед ним автомобиль такси. В итоге произошло столкновение. После ДТП он убежал с места происшествия и оставил пострадавшего таксиста в опасном для жизни состоянии. На следующий день фигурант пришел в Смолевичский районный отдел Следственного комитета и написал явку с повинной», — рассказала Татьяна Белоног.

Чтобы установить обстоятельства аварии, выяснить техническое состояние автомобилей и их скорость, был проведен следственный эксперимент, допрашивались свидетели. Также были получены результаты назначенных следствием экспертиз, а к материалам уголовного дела приобщена запись с камеры наружного наблюдения. «По результатам расследования мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, повлекшее по неосторожности смерть человека) и ч.3 ст.159 УК (заведомое оставление в опасности, совершенное лицом, которое само по неосторожности поставило потерпевшего в опасное для жизни или здоровья состояние). С учетом тяжести совершенных противоправных действий обвиняемый находится под стражей», — проинформировала Татьяна Белоног.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

БЕЛТА.