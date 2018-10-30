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Бесплатный семинар по интернет-торговле пройдет 8 ноября в Могилеве

31.10.2018 12:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Бесплатный семинар по интернет-торговле пройдет 8 ноября в Могилеве
Фото из открытых источников

8 ноября в отеле «Могилев» состоится бесплатный семинар по интернет-торговле «Интернет-магазин от А до Я: сайт, платежи, продвижение», организованный маркетплейсом Deal.by. Участники узнают, как открыть собственный интернет-магазин, улучшить работу существующей компании и привлечь больше клиентов из интернета. Генеральный партнер семинара – Альфа-Банк. Еженедельник «Аргументы и факты» в Беларуси - информационный партнер события.

Бесплатный семинар по интернет-торговле пройдет 8 ноября в Могилеве
 

На семинаре интересно, подробно и доступно ответят на вопросы, которые волнуют предпринимателей:

- как использовать разные каналы продаж: собственный сайт, размещение на маркетплейсе и соцсети;

- сколько зарабатывают жители Могилева на заказах из интернета;

- для чего нужны домен, хостинг и SSL-сертификат;

- на что следует обращать внимание при подключении онлайн-платежей;

- как организовать комплексное продвижение в интернете, используя контекстную рекламу и SEO.

Спикеры семинара – руководители и специалисты Deal.by, Kabanchik.by, WEBPAY, ActiveCloud и Wunder.

На семинаре участников ждут:

- аналитика и рекомендации от экспертов в своем деле;

- личные консультации по онлайн-платежам, доставке, банковскому обслуживанию и продвижению;

- ароматный кофе и вкусные закуски;

- приятная атмосфера и компания;

- розыгрыш полезных призов.

Семинар состоится 8 ноября в конференц-зале отеля «Могилев» по адресу: пр. Мира, 6. Начало регистрации – 10.00. Принять участие в семинаре можно бесплатно, единственное условие – предварительная регистрация на сайте events.deal.by/mogilev.

Зарегистрироваться

Партнеры семинара: оператор онлайн-платежей WEBPAY и экспресс-доставка грузов DPD в Беларуси.

 
Теги: Могилев
 
 
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Участники узнают, как открыть собственный интернет-магазин, улучшить работу существующей компании и привлечь больше клиентов из интернета.
 
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