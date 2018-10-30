Подвело немецкое качество: в бундесвер поставили бракованную технику

В Министерстве обороны ФРГ рассказали о проблемах с поставками бронетехники, сообщает Deutsche Welle. Из 97 новых единиц крупногабаритной техники, полученных от предприятий ВПК в 2017 году, к эксплуатации пригодны лишь 38.



БМП Puma. Фото: bmpd.livejournal.com

Такие цифры были озвучены в ответе парламентского статс-секретаря при министре обороны Петера Таубера (Peter Tauber) на официальный запрос депутата от Левой партии Маттиаса Хёна (Matthias Höhn).

Эти данные говорят о том, что сейчас в бундесвере исправно лишь 39 процентов новой боевой техники. Особое беспокойство у оборонного ведомства вызывает ситуация с транспортными самолетами А400 и боевыми машинами пехоты Puma. Петер Таубер официально признал, что качество поставляемой техники «оставляет желать лучшего».

В представленных данных говорится, что из 71 БМП Puma, поставленных бундесверу в 2017 году, боеспособны лишь 27, из восьми транспортных самолетов А400 — только половина. С боевыми вертолетами Eurocopter Tiger ситуация не лучше: пять из семи вертолетов неисправны. Из четырех новых истребителей Eurofighter Typhoon боеспособен лишь один.

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