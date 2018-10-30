ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам

31.10.2018 12:23 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. В Беларуси следят и за информационной безопасностью. Так, создан центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам

Наша страна входит в десятку государств, которые подвергаются атакам майнеров. Каждый третий белорус в течение последнего года сталкивался с заражением устройства вирусом.

Главные цели преступников – банки и промышленные предприятия. Такие кибератаки более изощрённые и продуманные. И далеко не всегда цель – получение денег.

Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам

Дмитрий Кудревич, представитель антивирусной компании в Беларуси:
Глобально, если говорить, то это и политические, геополитические потрясения. Это прямое влияние на конкурентов. Это социальные потрясения, заказные компании. На сегодняшний день в даркнете очень развиты сервисы, связанные с продажей подобного рода атак.

Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам

Тимур Биячуев, руководитель управления исследования угроз антивирусной компании:
Обновлять программное обеспечение вовремя как прикладной, так и операционной систем. В целом, все эти советы позволят снизить риски, но необходимо пользоваться надежными защитными средствами. В том числе и на мобильных платформах. Пользователи об этом часто забывают.

Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам

В Беларуси 76% пользователей прибегают к интернет-банкингу. Это очень высокая цифра для Восточной Европы. И при этом в день антивирусные компании выявляют 360 тысяч новых зловредных программ. Чтобы не стать жертвой кибератаки, необходимо регулярно обновлять программное обеспечение, делать резервные копии ценных данных и не проходить по сомнительным ссылкам.

Новости по теме

Вместо ценной информации – рутинная переписка. Хакеры взломали компьютеры МИД Словакии

Пентагон расследует очередную утечку личных данных сотрудников

Хакеры похитили данные 90 тысяч клиентов двух канадских банков

Süddeutsche Zeitung: Война в сети. Третья мировая пройдет в интернете

С 2017 года в США хакеры похитили данные 5 миллионов кредитных карт

Focus. Контрразведка бьет тревогу: как кибершпионы из Китая и России воруют данные у немецких компаний

«Было взломано 27 банкоматов в Минске, Могилеве и Витебске». Из Болгарии в Беларусь экстрадировали хакера

В Беларусь экстрадировали хакера, обвиняемого в хищении крупной суммы денег у банка

Новости 24 часа

Студента гомельского вуза наградили за спасение женщины

Как обезопасить компьютер от вирусов? В Беларуси создан центр противодействия кибератакам

Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

В Испании – снег, в Италии – потоп. Жертвами непогоды стали 12 человек

Мощный взрыв прогремел у одной из тюрем Афганистана

Спасатели обнаружили фюзеляж разбившегося в Индонезии Boeing

Беларусь заинтересована в создании новых совместных предприятий с Казахстаном

В Минске начались мероприятия в рамках Мюнхенской конференции по безопасности

Все новости
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Беларуси следят и за информационной безопасностью. Так, создан центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам в кредитно-финансовой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Могилевская таможня пресекла незаконный ввоз почти 120 тонн пшеницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика