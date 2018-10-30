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Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности
Новости Беларуси. Минск принимает встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это одна из наиболее представительных и авторитетных переговорных площадок в мире.
В белорусскую столицу съехались руководители европейских государств, главы МИД и правительств, представители международных организаций, эксперты. В эти минуты они приступают к работе. Все подробности узнаем у нашего корреспондента.
Екатерина Жилянина, СТВ:
Видные политики и эксперты еще в понедельник начали прибывать в Беларусь. В том числе генсек ОБСЕ, Еврокомиссар Йоханнес Хан.
Накануне Александр Лукашенко встретился с еще одним гостем – президентом Армении Арменом Саркисяном. Будут также премьер-министры и министры многих стран. В общем, форум обещает быть очень представительным.
Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Провести встречу в Минске предложило руководство Мюнхенской конференции. По мнению председателя и его секретариата, наша страна вносит весьма ощутимый вклад в безопасность региона.
Напомним, когда-то минская группа играла большую роль в разрешении нагорно-карабахского конфликта, затем наша столица стала переговорной площадкой по Украине. И продолжает выполнять эту функцию.
Сергей Кизима, политолог:
Первая тема нынешнего форума – «Минский процесс», то есть обсуждать будут урегулирование ситуации на Донбассе. Эта конференция пройдет в закрытом формате. Более того, по правилам чатем-хауса, это значит, что прозвучавшие там заявления для широкой публики, должны остаться анонимными.
Еще одну дискуссионную сессию посвятят отношениям Восток – Запад. И это тоже закономерно, ведь наша страна как раз находится на стыке двух культур. Ну и наконец, обсудят собравшиеся контроль над вооружением и экономическую ситуацию в Восточной Европе.
Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:
Сама Мюнхенская конференция – это масштабнейший и авторитетнейший форум по безопасности. Аналогов по значимости просто нет. Проводится ежегодно с 1962. А вот встречи основной группы стали организовывать с 2009. Они с одной стороны продолжение развернувшейся на конференции дискуссии. С другой – как бы предваряют следующий форум, задают ему тон.
Екатерина Жилянина:
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Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности
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Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности
Новости Беларуси. Минск принимает встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Йоханнес Хан:...
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