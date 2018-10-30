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Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

31.10.2018 12:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Минск принимает встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Йоханнес Хан: двустороннее сотрудничество Беларуси и ЕС достаточно продвинутое

Это одна из наиболее представительных и авторитетных переговорных площадок в мире.

Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

В белорусскую столицу съехались руководители европейских государств, главы МИД и правительств, представители международных организаций, эксперты. В эти минуты они приступают к работе. Все подробности узнаем у нашего корреспондента.

Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

Екатерина Жилянина, СТВ:
Масштабный политический форум начинает работу в Минске. Событие, не побоюсь этого слова, беспрецедентное, поскольку встреча основной группы мюнхенской конференции по безопасности проходит у нас впервые. В 2017 году она состоялась в Вашингтоне. Принимали встречу ранее Москва, Пекин, Вена, Нью-Дели, некоторые другие столицы и вот, наконец, Минск.

Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

Видные политики и эксперты еще в понедельник начали прибывать в Беларусь. В том числе генсек ОБСЕ, Еврокомиссар Йоханнес Хан.

Курс на безопасность и рост товарооборота. О чем говорили во время встречи Александр Лукашенко и Армен Саркисян?

Накануне Александр Лукашенко встретился с еще одним гостем – президентом Армении Арменом Саркисяном. Будут также премьер-министры и министры многих стран. В общем, форум обещает быть очень представительным.

Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

Сергей Рахманов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Важно то, что в составе участников – это более 100 человек – представители серьезных уровней исполнительной власти, парламентского измерения, бизнеса, эксперты. Это позволяет рассматривать всесторонне вопросы.

Минск – это одна из немногих площадок, где можно объективно рассматривать вопросы без каких-то политических предубеждений – Сергей Рахманов

Провести встречу в Минске предложило руководство Мюнхенской конференции. По мнению председателя и его секретариата, наша страна вносит весьма ощутимый вклад в безопасность региона.

Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

Напомним, когда-то минская группа играла большую роль в разрешении нагорно-карабахского конфликта, затем наша столица стала переговорной площадкой по Украине. И продолжает выполнять эту функцию.

Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

Сергей Кизима, политолог:
Мероприятие является знаковым для Беларуси. Это признание высокого уровня белорусского экспертного сообщества. Признание той роли, которую сыграла Беларусь в урегулировании украинского конфликта: предоставление своей территории как договорной площадки. То, что после переговоров в феврале 2015 года уровень насилия на территории Донбасса и Луганска сократился в десятки раз.

Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

Первая тема нынешнего форума – «Минский процесс», то есть обсуждать будут урегулирование ситуации на Донбассе. Эта конференция пройдет в закрытом формате. Более того, по правилам чатем-хауса, это значит, что прозвучавшие там заявления для широкой публики, должны остаться анонимными.

Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

Еще одну дискуссионную сессию посвятят отношениям Восток – Запад. И это тоже закономерно, ведь наша страна как раз находится на стыке двух культур. Ну и наконец, обсудят собравшиеся контроль над вооружением и экономическую ситуацию в Восточной Европе.

Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

Евгений Прейгерман, руководитель экспертной инициативы «Минский диалог»:
Важно, чтобы состоялся диалог, и чтобы этот диалог позволил вывести к вопросам того, как же нам сдержать ситуацию о дальнейшей эскалации, а не продолжать накручивать то, что ученые называют «дилеммой безопасности» или «спиралью безопасности». Когда на один шаг ухудшающий безопасность соседа, сосед делает свой шаг. В конечном счете, все оказываются в худшей ситуации.

Отношения по линии Восток–Запад и урегулирование конфликта на Донбассе: повестки Мюнхенской конференции по безопасности

Сама Мюнхенская конференция – это масштабнейший и авторитетнейший форум по безопасности. Аналогов по значимости просто нет. Проводится ежегодно с 1962. А вот встречи основной группы стали организовывать с 2009. Они с одной стороны продолжение развернувшейся на конференции дискуссии. С другой – как бы предваряют следующий форум, задают ему тон.

Екатерина Жилянина:
Формат – закрытый диалог. И понятно, как правило, обсуждают безопасность того региона, в котором, собственно, встреча проходит.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск принимает встречу основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  Йоханнес Хан:...
 
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