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Солист Rammstein забрал Светлану Лободу из больницы после операции
Певицу Светлану Лободу выписали из Боткинской больницы Москвы после операции.
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После выписки Тилль и Светлана отправились в один из ресторанов столицы. Вместе с ними была и старшая дочь Лободы – Ева. Младшей дочке артистки – полгода – и она осталась дома.
Напомним, что певица почувствовала себя плохо на репетиции своего шоу. Светлану Лободу
Запланированные большие концерты артистки были перенесены на январь следующего года.
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Певицу Светлану Лободу выписали из Боткинской больницы Москвы после операции. По информации издания Super, забрал исполнительницу Тилль Линдеман – лидер группы...
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