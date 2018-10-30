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В Омской области женщина родила ребёнка прямо в магазине

31.10.2018 11:33 — Разное | СТВ  
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Новости России. Днём 11 октября в городе Называевск Омской области у беременной женщины начались роды во время совершения покупок в магазине. Момент попал на камеру видеонаблюдения.  

Как сообщает местное издание «НГС Омск», женщина едва успела подойти к кассе, как у неё отошли воды. Была незамедлительно вызвана скорая.  

По словам управляющей магазином, сперва сотрудников охватила паника, но затем кассир и две подруги женщины смогли принять роды.  

Вес новорожденного составил 3,6 кг. Ребёнка назвали Иваном. Позже стало известно, что это шестой ребёнок 28-летней женщины.  

Кстати, в предыдущий раз молодую мать тоже не успели довезти до больницы – роды принимала фельдшер в карете скорой помощи.  

Летом 2018 года на автовокзале в Барановичах у женщины начались роды. Помощь роженице оказала случайная прохожая.  

Позже телеканал СТВ нашёл ту прохожую и попросил её рассказать подробности.  

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Теги: Минск
 
 
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Новости России. Днём 11 октября в городе Называевск Омской области у беременной женщины начались роды во время совершения покупок в магазине. Момент попал на камеру...
 
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