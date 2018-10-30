Второй фильм бойкотировал «Лiстапад», а кинематографисты написали обращение

Скандал вокруг беларуского кинофестиваля «Лiстапад» продолжается. 22 октября стало известно, что фильмы на национальный конкурс будет отбирать комиссия под руководством первого замминистра культуры (раньше этим занималась дирекция фестиваля). Из-за этого режиссёры одного фильма уже отозвали свою заявку. Сегодня стало известно, что также снимаются режиссёры Кирилл Галицкий и Светлана Козловская с фильмом «Пляж/Лес/Тамбур», пишет TUT.by.

Что случилось

На пресс-конференции 22 октября организаторы заявили, что фильмы на национальный конкурс (то есть только беларуские фильмы) вместо дирекции будет отбирать комиссия Министерства культуры под руководством первого замминистра Ирины Дриги. Комиссия была и раньше, но только как рекомендательная структура − решение оставалось за дирекцией. Теперь они поменялись местами. Отметим, что все остальные конкурсные и внеконкурсные программы игрового и документального кино все ещё выбирает дирекция фестиваля, нововведение коснулось только конкурса беларуского кино.

В самой комиссии стало намного больше представителей госструктур, а раньше там, кроме Минкульта, были и сотрудники кинопроката, киноведы, критики. Многие посчитали это введением цензуры. Ева-Катерина Махова заявила , что вместе с Денисом Путиковым отзывает заявку на их фильм.

Обращение кинематографистов

30 октября Андрей Расинский опубликовал на своей странице в Facebook обращение кинематографистов к зрителям, международному сообществу и киносообществу. Он призывает подписываться в комментариях и заявлять о поддержке (если вы согласны с ним, разумеется).

В обращении Андрей заявил, что чиновники виноваты в слабом развитии беларуского кино. По его словам, это их цензура и незнание кино, нелюбовь к нему привели к такому состоянию. «Яны душаць, цэнзуруюць і знішчаюць мастацтва. Яны пакінулі ад колішняй беларускага кінаіндустрыі ў лепшым выпадку пустыя дэкарацыі, так што людзі вымушаныя здымаць фільмы дзе заўгодна, толькі не ў Беларусі. Чынавенства давяло да ручкі і дабіла нават тую кінакамерцыю, што была за савецкім часам. Неаднаразова беларуская кінасупольнасць звярталася з прапановамі, як выратаваць і аднавіць кінавытворчасць, але ўсё толькі пагаршалася».

Он просит оставить беларуское кино в покое и не мешать ему развиваться, потому что неравнодушные что-то делают даже в нынешних условиях: «Мы ствараем беларускае кіно самі, мы спрабуем наладзіць яго паказ самі, мы імкнемся адлюстраваць праўду і мы думаем пра гледача. Каб беларускае кіно развівалася, дастаткова проста не замінаць».

Письмо беларуской Гильдии продюсеров и кинопроизводителей

В telegram-канале «Священный Белавуд» рассказали о том, что беларуская Гильдия продюсеров и кинопроизводителей готовит обращение в FIAPF (Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров) о ситуации с фестивалем «Лiстапад». Как пишет автор канала, в худшем случае кинофестиваль лишат международной аккредитации.: «И тогда не получится показывать в Беларуси фестивальные релизы и приглашать к участию зарубежных гостей и экспертов». Но это, ещё раз подчеркнём, в худшем случае.

В обращении Гильдии написано, что она очень обеспокоена ситуацией вокруг кинофестиваля. Её участники считают неприемлемым создание комиссии на базе Министерства культуры с главой в лице первого замминистра культуры. Это ставит под угрозу репутацию фестиваля, потому что дирекция не может гарантировать участникам права и свободы, закреплённые в регламенте FIAPF.

Далее в сообщении указывают на то, что FIAPF − единственная организация кино- и телепроизводителей глобального масштаба. Лишь 52 фестиваля из более чем двух тысяч аккредитованы организацией. Благодаря членству в FIAPF в Беларуси могут показывать лучшее мировое актуальное мировое кино.

Сейчас организация готовит обращение в FIAPF с просьбой дать оценку действиям Минкультуры.

Что говорил программный директор «Лiстапада»

В интервью TUT.BY 29 октября (то есть до того, как второй фильм снялся с участия и до публикации обращений) программный директор «Лiстапада» Игорь Сукманов прокомментировал ситуацию. Он сказал, что комиссия к Национальному конкурсу создавалась, чтобы избежать обвинений в предвзятости дирекции: «Моя позиция в том, что комиссия должна быть, она вносит объективность, но ответственность за выбор фильмов и решающий голос должны быть за дирекцией фестиваля. При этом подчеркну, что снимать свое кино с участия − не решение вопроса. С кем вы боретесь − с фестивалем?»