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Второй фильм бойкотировал «Лiстапад», а кинематографисты написали обращение
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Скандал вокруг беларуского кинофестиваля «Лiстапад» продолжается. 22 октября стало известно, что фильмы на национальный конкурс
Что случилось
На пресс-конференции 22 октября организаторы заявили, что фильмы на национальный конкурс (то есть только беларуские фильмы) вместо дирекции будет отбирать комиссия Министерства культуры под руководством первого замминистра Ирины Дриги. Комиссия была и раньше, но только как рекомендательная структура − решение оставалось за дирекцией. Теперь они поменялись местами. Отметим, что все остальные конкурсные и внеконкурсные программы игрового и документального кино все ещё выбирает дирекция фестиваля, нововведение коснулось только конкурса беларуского кино.
В самой комиссии стало намного больше представителей госструктур, а раньше там, кроме Минкульта, были и сотрудники кинопроката, киноведы, критики. Многие посчитали это введением цензуры. Ева-Катерина Махова
Обращение кинематографистов
30 октября Андрей Расинский
В обращении Андрей заявил, что чиновники виноваты в слабом развитии беларуского кино. По его словам, это их цензура и незнание кино, нелюбовь к нему привели к такому состоянию. «Яны душаць, цэнзуруюць і знішчаюць мастацтва. Яны пакінулі ад колішняй беларускага кінаіндустрыі ў лепшым выпадку пустыя дэкарацыі, так што людзі вымушаныя здымаць фільмы дзе заўгодна, толькі не ў Беларусі. Чынавенства давяло да ручкі і дабіла нават тую кінакамерцыю, што была за савецкім часам. Неаднаразова беларуская кінасупольнасць звярталася з прапановамі, як выратаваць і аднавіць кінавытворчасць, але ўсё толькі пагаршалася».
Он просит оставить беларуское кино в покое и не мешать ему развиваться, потому что неравнодушные что-то делают даже в нынешних условиях: «Мы ствараем беларускае кіно самі, мы спрабуем наладзіць яго паказ самі, мы імкнемся адлюстраваць праўду і мы думаем пра гледача. Каб беларускае кіно развівалася, дастаткова проста не замінаць».
Письмо беларуской Гильдии продюсеров и кинопроизводителей
В telegram-канале «Священный Белавуд»
В обращении Гильдии написано, что она очень обеспокоена ситуацией вокруг кинофестиваля. Её участники считают неприемлемым создание комиссии на базе Министерства культуры с главой в лице первого замминистра культуры. Это ставит под угрозу репутацию фестиваля, потому что дирекция не может гарантировать участникам права и свободы, закреплённые в регламенте FIAPF.
Далее в сообщении указывают на то, что FIAPF − единственная организация кино- и телепроизводителей глобального масштаба. Лишь 52 фестиваля из более чем двух тысяч аккредитованы организацией. Благодаря членству в FIAPF в Беларуси могут показывать лучшее мировое актуальное мировое кино.
Сейчас организация готовит обращение в FIAPF с просьбой дать оценку действиям Минкультуры.
Что говорил программный директор «Лiстапада»
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