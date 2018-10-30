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Второй фильм бойкотировал «Лiстапад», а кинематографисты написали обращение

31.10.2018 12:40 — Разное | KYKY  
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Скандал вокруг беларуского кинофестиваля «Лiстапад» продолжается. 22 октября стало известно, что фильмы на национальный конкурс будет отбирать комиссия под руководством первого замминистра культуры (раньше этим занималась дирекция фестиваля). Из-за этого режиссёры одного фильма уже отозвали свою заявку. Сегодня стало известно, что также снимаются режиссёры Кирилл Галицкий и Светлана Козловская с фильмом «Пляж/Лес/Тамбур», пишет TUT.by.

Что случилось

На пресс-конференции 22 октября организаторы заявили, что фильмы на национальный конкурс (то есть только беларуские фильмы) вместо дирекции будет отбирать комиссия Министерства культуры под руководством первого замминистра Ирины Дриги. Комиссия была и раньше, но только как рекомендательная структура − решение оставалось за дирекцией. Теперь они поменялись местами. Отметим, что все остальные конкурсные и внеконкурсные программы игрового и документального кино все ещё выбирает дирекция фестиваля, нововведение коснулось только конкурса беларуского кино. 

В самой комиссии стало намного больше представителей госструктур, а раньше там, кроме Минкульта, были и сотрудники кинопроката, киноведы, критики. Многие посчитали это введением цензуры. Ева-Катерина Махова заявила, что вместе с Денисом Путиковым отзывает заявку на их фильм. 

Обращение кинематографистов

30 октября Андрей Расинский опубликовал на своей странице в Facebook обращение кинематографистов к зрителям, международному сообществу и киносообществу. Он призывает подписываться в комментариях и заявлять о поддержке (если вы согласны с ним, разумеется).

В обращении Андрей заявил, что чиновники виноваты в слабом развитии беларуского кино. По его словам, это их цензура и незнание кино, нелюбовь к нему привели к такому состоянию. «Яны душаць, цэнзуруюць і знішчаюць мастацтва. Яны пакінулі ад колішняй беларускага кінаіндустрыі ў лепшым выпадку пустыя дэкарацыі, так што людзі вымушаныя здымаць фільмы дзе заўгодна, толькі не ў Беларусі. Чынавенства давяло да ручкі і дабіла нават тую кінакамерцыю, што была за савецкім часам. Неаднаразова беларуская кінасупольнасць звярталася з прапановамі, як выратаваць і аднавіць кінавытворчасць, але ўсё толькі пагаршалася».

Он просит оставить беларуское кино в покое и не мешать ему развиваться, потому что неравнодушные что-то делают даже в нынешних условиях: «Мы ствараем беларускае кіно самі, мы спрабуем наладзіць яго паказ самі, мы імкнемся адлюстраваць праўду і мы думаем пра гледача. Каб беларускае кіно развівалася, дастаткова проста не замінаць».

Письмо беларуской Гильдии продюсеров и кинопроизводителей

В telegram-канале «Священный Белавуд» рассказали о том, что беларуская Гильдия продюсеров и кинопроизводителей готовит обращение в FIAPF (Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров) о ситуации с фестивалем «Лiстапад». Как пишет автор канала, в худшем случае кинофестиваль лишат международной аккредитации.: «И тогда не получится показывать в Беларуси фестивальные релизы и приглашать к участию зарубежных гостей и экспертов». Но это, ещё раз подчеркнём, в худшем случае.

В обращении Гильдии написано, что она очень обеспокоена ситуацией вокруг кинофестиваля. Её участники считают неприемлемым создание комиссии на базе Министерства культуры с главой в лице первого замминистра культуры. Это ставит под угрозу репутацию фестиваля, потому что дирекция не может гарантировать участникам права и свободы, закреплённые в регламенте FIAPF. 

Далее в сообщении указывают на то, что FIAPF − единственная организация кино- и телепроизводителей глобального масштаба. Лишь 52 фестиваля из более чем двух тысяч аккредитованы организацией. Благодаря членству в FIAPF в Беларуси могут показывать лучшее мировое актуальное мировое кино. 

Сейчас организация готовит обращение в FIAPF с просьбой дать оценку действиям Минкультуры. 

Что говорил программный директор «Лiстапада»

В интервью TUT.BY 29 октября (то есть до того, как второй фильм снялся с участия и до публикации обращений) программный директор «Лiстапада» Игорь Сукманов прокомментировал ситуацию. Он сказал, что комиссия к Национальному конкурсу создавалась, чтобы избежать обвинений в предвзятости дирекции: «Моя позиция в том, что комиссия должна быть, она вносит объективность, но ответственность за выбор фильмов и решающий голос должны быть за дирекцией фестиваля. При этом подчеркну, что снимать свое кино с участия − не решение вопроса. С кем вы боретесь − с фестивалем?»

Читайте по теме: У дирекции «Лiстапада» отобрали право выбирать фестивальное кино. Режиссёры отказываются от участия [UPD]

 
 
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Скандал вокруг беларуского кинофестиваля «Лiстапад» продолжается. 22 октября стало известно, что фильмы на национальный конкурс будет отбирать комиссия под...
 
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