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Премьер-министр Румас: власти готовы отказаться от тюрьмы за налоговые нарушения
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Сегодня, 31 октября, премьер-министр Сергей Румас в парламенте представил программу правительства. Суть выступления − стране нужны инвестиции и частный бизнес, за нарушения налогового законодательства в тюрьму не отправят, а систему управления госпредприятиями ждут серьёзные изменения,
По словам премьер-министра, программа не отдельная от всех − она согласована с остальными документами, которые определяют развитие страны. Румас рассказал о том, что правительство должно обеспечить равенство всех форм собственности и не вмешиваться в здоровую конкуренцию. Главная задача − улучшить жизнь беларусов. Премьер-министр заявил о необходимости «создать условия для достойного уровня заработка беларуса».
Что запланировали в программе
Румас напомнил про
Премьер-министр анонсироваз изменения на финансовом рынке и «серьёзные изменения» в системе управления госсобственностью, в частности − госпредприятими, которых 3,5 тысячи. Возможности госорганов их контролировать ограничены, отметил Румас.
Что касается инвестиций, то в Беларуси намерены создать лучшие в ЕАЭС условия для их привлечения. Акцент на высокоэффективные коммерческие проекты. В региональной политике речь идёт о концентрации ресурсов в центрах экономического роста. Румас хочет упростить условия передачи госсобственности в обмен на рабочие места и что-нибудь ещё.
Премьер-министр высказался и о минимальной зарплате − она должна быть не ниже минимального потребительского бюджета. А зарплаты бюджетников должны составлять не меньше 80% от средней по стране.
Минимальный потребительский бюджет в Беларуси
Фото: БелТА (
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Сегодня, 31 октября, премьер-министр Сергей Румас в парламенте представил программу правительства. Суть выступления − стране нужны инвестиции и частный бизнес, за...
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