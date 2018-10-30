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Премьер-министр Румас: власти готовы отказаться от тюрьмы за налоговые нарушения

31.10.2018 11:39 — Разное | KYKY  
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Сегодня, 31 октября, премьер-министр Сергей Румас в парламенте представил программу правительства. Суть выступления − стране нужны инвестиции и частный бизнес, за нарушения налогового законодательства в тюрьму не отправят, а систему управления госпредприятиями ждут серьёзные изменения, пишет TUT.by.

По словам премьер-министра, программа не отдельная от всех − она согласована с остальными документами, которые определяют развитие страны. Румас рассказал о том, что правительство должно обеспечить равенство всех форм собственности и не вмешиваться в здоровую конкуренцию. Главная задача − улучшить жизнь беларусов. Премьер-министр заявил о необходимости «создать условия для достойного уровня заработка беларуса».

Что запланировали в программе

  • В управлении госсобственностью разделят функции собственника и регулятора;
     
  • Декриминализируют экономические риски, работают над отменой уголовного наказания за нарушения налогового законодательства;
     
  • Развитие сферы услуг, масштабная цифровизация (возможно, подразумеваются электронное правительство и «IT-страна»);
     
  • Устойчиво низкий уровень инфляции;
     
  • Улучшение инвестиционной политики (нужен частный бизнес);
     
  • Будут решать вопрос неравенства в развитии регионов (некоторые живут очень плохо, другие − очень хорошо).

Румас напомнил про стратегию развития предпринимательства: «Необходимо обеспечить бизнес реальной финансовой поддержкой. Нам жизненно необходим рост инвестиций частного бизнеса». Также он рассказал про изменения в Налоговом кодексе − правительство хочте всё упростить и снизить налоговую нагрузку. 

Премьер-министр анонсироваз изменения на финансовом рынке и «серьёзные изменения» в системе управления госсобственностью, в частности − госпредприятими, которых 3,5 тысячи. Возможности госорганов их контролировать ограничены, отметил Румас.

Что касается инвестиций, то в Беларуси намерены создать лучшие в ЕАЭС условия для их привлечения. Акцент на высокоэффективные коммерческие проекты. В региональной политике речь идёт о концентрации ресурсов в центрах экономического роста. Румас хочет упростить условия передачи госсобственности в обмен на рабочие места и что-нибудь ещё.

Премьер-министр высказался и о минимальной зарплате − она должна быть не ниже минимального потребительского бюджета. А зарплаты бюджетников должны составлять не меньше 80% от средней по стране.

Минимальный потребительский бюджет в Беларуси составляет от 279,56 до 445,83 рубля в зависимости от возраста. Минимальная зарплата − 305 рублей.

Фото: БелТА (belta.by)

 
 
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Сегодня, 31 октября, премьер-министр Сергей Румас в парламенте представил программу правительства. Суть выступления − стране нужны инвестиции и частный бизнес, за...
 
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