ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Можно не отказывать себе в мороженом и шоколаде. Главное, соблюдать простое правило

31.10.2018 12:46 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Главным принципом правильного питания фитнес-блогер Люси Маунтейн считает умеренность. По ее мнению, бессмысленно исключать из рациона шоколад, мороженое и сдобу. Главное — знать в них меру. В инстаграм-аккаунте британка рассказывает и показывает, что даже полезная еда не всегда низкокалорийная.

На первый взгляд перед нами одинаковые порции. На двух тарелках — картофель, тунец и салат. Вот только разница между ними — 246 калорий. В чем подвох? Просто картофель на тарелке справа выпекался на масле, а салат и тунец заправлены обычным майонезом, а не диетическим.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от theFFFeed (@thefffeed) 4 Июл 2017 в 12:37 PDT

На этих фото — два десерта, в составе которых по 150 грамм греческого йогурта и фруктов. А разница — почти 300 калорий. Оказывается, за калорийность второго фото ответственны кокосовые чипсы. На 50 грамм чипсов приходится аж 196 калорий.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от theFFFeed (@thefffeed) 30 Июн 2017 в 2:54 PDT

Всем известно, что темный шоколад полезнее молочного. Он содержит меньше сахара, больше клетчатки и железа. А вот по калорийности темный обгоняет молочный.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от theFFFeed (@thefffeed) 30 Июн 2017 в 3:00 PDT

Здесь перед нами два варианта перекуса: 80 грамм миндаля и слайсы лосося с половинкой авокадо, творожным сыром и сдобным рогаликом. Обратите внимание, калорийность снеков — одинакова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от theFFFeed (@thefffeed) 23 Сен 2017 в 2:23 PDT

А вот вам пример очень похожих зож-сэндвичей. Разница — в 300 калорий. Порция слева содержит половинку авокадо, обычный рогалик, творожный сыр, овсяные хлопья и немного лимонного сока. На порции справа — целое авокадо, тот же рогалик и овсяные хлопья, сыр фета и кокосовое масло вместо сока лимона.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от theFFFeed (@thefffeed) 30 Июн 2017 в 2:53 PDT

А вот как отличается калорийность смузи. В первом стакане — ложка протеина и миндальное молоко, во втором — то же самое плюс банан и мед, в третьем — все, что и в центре, плюс арахисовое масло и семена льна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от theFFFeed (@thefffeed) 30 Июн 2017 в 2:52 PDT

Наконец, два варианта завтрака. В обеих чашках — каша. Только в первой она украшена лесными ягодами и медом, а во второй — бананами, финиками и сытным арахисовым маслом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от theFFFeed (@thefffeed) 30 Июн 2017 в 3:05 PDT

Впрочем, даже арахисовое масло можно оставить в своем рационе. Главное, не смазывать хлебный ломтик несколькими слоями пасты.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от theFFFeed (@thefffeed) 30 Июн 2017 в 2:57 PDT

И вообще, диета не повод отказываться от любимых лакомств. Даже от мороженого (если выбор сделан в пользу правильного и не слишком калорийного!).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от theFFFeed (@thefffeed) 30 Июл 2017 в 11:27 PDT

Читайте также
Идеальное время для ужина, если вы хотите похудеть
«Хочу выглядеть аппетитной». Худенькие девушки — о том, как сложно набрать вес
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главным принципом правильного питания фитнес-блогер Люси Маунтейн считает умеренность. По ее мнению, бессмысленно исключать из рациона шоколад, мороженое и...
 
Новости дня
Новости разные
 
Премьер о росте расходов бюджета: Почти каждый седьмой рубль — на обслуживание госдолга
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика