Можно не отказывать себе в мороженом и шоколаде. Главное, соблюдать простое правило

Главным принципом правильного питания фитнес-блогер Люси Маунтейн считает умеренность. По ее мнению, бессмысленно исключать из рациона шоколад, мороженое и сдобу. Главное — знать в них меру. В инстаграм-аккаунте британка рассказывает и показывает, что даже полезная еда не всегда низкокалорийная.

На первый взгляд перед нами одинаковые порции. На двух тарелках — картофель, тунец и салат. Вот только разница между ними — 246 калорий. В чем подвох? Просто картофель на тарелке справа выпекался на масле, а салат и тунец заправлены обычным майонезом, а не диетическим.

На этих фото — два десерта, в составе которых по 150 грамм греческого йогурта и фруктов. А разница — почти 300 калорий. Оказывается, за калорийность второго фото ответственны кокосовые чипсы. На 50 грамм чипсов приходится аж 196 калорий.

Всем известно, что темный шоколад полезнее молочного. Он содержит меньше сахара, больше клетчатки и железа. А вот по калорийности темный обгоняет молочный.

Здесь перед нами два варианта перекуса: 80 грамм миндаля и слайсы лосося с половинкой авокадо, творожным сыром и сдобным рогаликом. Обратите внимание, калорийность снеков — одинакова.

А вот вам пример очень похожих зож-сэндвичей. Разница — в 300 калорий. Порция слева содержит половинку авокадо, обычный рогалик, творожный сыр, овсяные хлопья и немного лимонного сока. На порции справа — целое авокадо, тот же рогалик и овсяные хлопья, сыр фета и кокосовое масло вместо сока лимона.

А вот как отличается калорийность смузи. В первом стакане — ложка протеина и миндальное молоко, во втором — то же самое плюс банан и мед, в третьем — все, что и в центре, плюс арахисовое масло и семена льна.

Наконец, два варианта завтрака. В обеих чашках — каша. Только в первой она украшена лесными ягодами и медом, а во второй — бананами, финиками и сытным арахисовым маслом.

Впрочем, даже арахисовое масло можно оставить в своем рационе. Главное, не смазывать хлебный ломтик несколькими слоями пасты.

И вообще, диета не повод отказываться от любимых лакомств. Даже от мороженого (если выбор сделан в пользу правильного и не слишком калорийного!).