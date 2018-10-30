Ответы на насущные вопросы получили работники Пинского зверохозяйства на встрече с районной информационно-пропагандистской группой

В актовом зале зверохозяйства в Молотковичах было многолюдно. Здесь собрались вместе с членами информационно-пропагандистской группы, возглавляемой главным редактором газеты «Полесская правда» В.Н. Подлужной, обсудить вопросы развития и совершенствования системы ЖКХ. Встречу открыл и вел заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома С.В. Подшивалов.



Первым взял слово заместитель директора Пинского районного ЖКХ В.Н. Гладкий, который рассказал про жилищное хозяйство, водоснабжение и водоотведение, коммунальную теплоэнергетику, благоустройство и санитарную очистку населенных пунктов, вторичные материальные ресурсы, совершенствование тарифной политики в сфере оказания ЖКУ.

Поскольку тема работы ЖКХ не теряет своей актуальности в любую пору года, у участников встречи возник ряд вопросов: говорили о качестве воды, которая в нашем районе чересчур богата железом, о водоотведении, поднимали вопросы сбора вторичных материальных ресурсов, в частности, утилизации загрязненной полиэтиленовой пленки, которая используется для промышленных и сельскохозяйственных целей, затрагивали вопрос вывоза строительного мусора и сухих веток деревьев после их срезки.

На все вопросы были даны конкретные ответы, на некоторые из них люди могли получить ответы и консультации в частном порядке после встречи.





Во время выступления члены пропагандистской группы также остановились на практических аспектах поведения в случае аварии на химически опасном объекте, каковым является зверохозяйство, использующее аммиак. Разъяснил правила поведения начальник сектора ОФ ГСЧС и ГО Пинского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям А.Г. Романович.

Екатерина Майская.