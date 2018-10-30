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Ответы на насущные вопросы получили работники Пинского зверохозяйства на встрече с районной информационно-пропагандистской группой
31.10.2018 — Разное | Полесская правда
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В актовом зале зверохозяйства в Молотковичах было многолюдно. Здесь собрались вместе с членами информационно-пропагандистской группы, возглавляемой главным редактором газеты «Полесская правда» В.Н. Подлужной, обсудить вопросы развития и совершенствования системы ЖКХ. Встречу открыл и вел заведующий сектором идеологической работы и по делам молодежи отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома С.В. Подшивалов.
Поскольку тема работы ЖКХ не теряет своей актуальности в любую пору года, у участников встречи возник ряд вопросов: говорили о качестве воды, которая в нашем районе чересчур богата железом, о водоотведении, поднимали вопросы сбора вторичных материальных ресурсов, в частности, утилизации загрязненной полиэтиленовой пленки, которая используется для промышленных и сельскохозяйственных целей, затрагивали вопрос вывоза строительного мусора и сухих веток деревьев после их срезки.
На все вопросы были даны конкретные ответы, на некоторые из них люди могли получить ответы и консультации в частном порядке после встречи.
Екатерина Майская.
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