Главной в жизни пинчанина Валентина Невара остаётся дорога, с которой его навсегда связала судьба



Километры судьбы

Честно говоря, имел место соблазн подпустить в эту историю лирического тумана. Сказать, предположим, что Валентин Невар стал водителем исключительно по примеру отца. Или что нынешнее свое место работы выбрал только из романтических побуждений. И все это, представьте себе, будет правдой, но правдой неполной, хотя без нее вряд ли получится реальный портрет человека, главной чертой характера которого является надежность.

Он – как тот солдат, который, единожды дав присягу, остается ей верным до конца. Да, действительно, отец Валентина Константин Кириллович был классным шофером и долгие годы проработал в нашем автобусном парке, где его до сих пор вспоминают добрым словом. Но сын сел за баранку вовсе не подражая отцу-асу. Все было гораздо прозаичнее.

Пока Валентин после окончания СШ № 13 соображал, куда податься, подоспела пора идти в армию. И для начала призывник Невар получил предписание из военкомата отправляться в школу ДОСААФ, где прилежно осваивать профессию водителя. Ну, он и отправился, наверное, не особо задумываясь тогда над тем, что не он выбрал профессию, а она сама нашла его на всю жизнь.

Возвратившись в Пинск после службы, Валентин Невар стал искать работу. А на дворе стоял 1991 год, и вопрос трудоустройства был более чем острым. Как-то так в одночасье не стало работы в городе, где еще вчера все столбы были обклеены объявлениями с начальным словом «Требуются…».

Помыкавшись по разным гаражам и всюду получив отказ, Валентин однажды набрел на такую фирму, как участок № 3 ДРСУ-46. Правда, взяли его не на линию, а в качестве водителя «Москвича», возившего сначала главного инженера, а потом начальника участка. И только через несколько лет, когда Валентин добился перевода в гараж, выяснилось, что он вообще для организации находка: вчерашний новичок уверенно водил автомобиль любой марки, будь то самосвал или пассажирская «Газель», автобус или автокран. Между тем, ДРСУ-46 превратилось в ДЭУ-12, а то в свою очередь стало ДЭУ-26.

Менялись вывески, уходили прежние начальники и приходили новые, из года в год расширялась сфера деятельности организации, сегодня включающая в себя территории трех районов. И только водитель Невар Валентин Константинович оставался на своем рабочем месте, несмотря на то, что «перестройка», как и всюду, отметилась у дорожников невыплатами зарплаты, отсутствием заказов и дефицитом всего, что может быть дефицитом, – горюче-смазочных материалов, запчастей, инструмента. Появилась ли у водителя Невара мысль плюнуть на все и податься на шабашку, благо имеется у него и специальность электромонтера, да и вообще он мужик рукастый, к любой работе приспособленный? Что ж, была такая мысль, откровенно признается Валентин Константинович. Но… Не смог он бросить команду, остающуюся в трудном положении, не смог изменить коллективу, ставшему для него второй семьей.

У Валентина Константиновича в настоящее время работы хоть отбавляй. Вообще-то он считается водителем автогидроподъемника, установленного на ЗИЛ-131. Должность крайне ответственная, потому что то и дело приходится отвечать за жизнь людей. Тех, к примеру, кого ты в люльке поднял на десятиметровую высоту для ремонта моста. Или для покраски опор линий электропередачи. Или для обрезки деревьев.

А вот когда автогидроподъемник не требуется, Валентин Константинович пересаживается в кабину самосвала. Пока весной, летом или осенью позволяет погода, перевозит всякие дорожные грузы – песок, щебенку, железобетон… А вот когда наступает зима, для водителей-дорожников начинается самое «веселое» время. «Веселое» – это значит ни дня, ни ночи при круглосуточном дежурстве, это отмена всех выходных-проходных и праздников. Тебя могут поднять с постели телефонным звонком и в три часа ночи, и в пять… Как только начинается снегопад – так и жди вызова на трассу. А надо вам сказать, что к зиме на самосвалы устанавливается специальное оборудование для обработки асфальтного покрытия песчано-солевыми смесями. Есть такие установки ОРС-8, ОРС-21 и так далее. Перечислять остальные модификации не имеет смысла, достаточно сказать, что в зимнее время они задействованы круглые сутки. И так на всех линейно-дорожных дистанциях, отвечающих за состояние дорог республиканского значения, а дистанций таких шесть: три в Пинске и по одной в Логишине, Столине и Лунинце. Такой, значит получается масштаб.

В кабине самосвала работа Валентина Невара не заканчивается: время от времени приходится садиться за руль «Газели», если вдруг потребуется оперативно перебросить куда-то бригаду. Или просто, если по графику, дежурить под рукой у диспетчера.

…Жизнь, между тем, не стоит на месте. А на дороге, замечено, время вообще летит вдвое быстрее. Вроде вчера еще он пришел сюда совсем пацаном, а уже через три года полтинник стукнет. Удалась ли жизнь? Да удалась, удалась. А как иначе, если ты занимаешься делом, которое тебе нравится, если дома после рейса тебя ждет любимая семья, если на работе можешь положиться на каждого, как на самого себя. Я тут было попытался пошутить, кем себя больше считает Валентин Константинович – дорожником или автомобилистом? Но он отнесся к вопросу серьезно, видать, и сам иногда над ним задумывался:

– Наверное, я все-таки прежде всего дорожник. Хоть и имею всю жизнь дело с машинами, все равно главным в жизни остается дорога, с которой меня навсегда связала судьба.

Юрий Сергеев.