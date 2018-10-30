ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главной в жизни пинчанина Валентина Невара остаётся дорога, с которой его навсегда связала судьба

31.10.2018 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A
>

Главной в жизни пинчанина Валентина Невара остаётся дорога, с которой его навсегда связала судьба
Километры судьбы

Честно говоря, имел место соблазн подпустить в эту историю лирического тумана. Сказать, предположим, что Валентин Невар стал водителем исключительно по примеру отца. Или что нынешнее свое место работы выбрал только из романтических побуждений. И все это, представьте себе, будет правдой, но правдой неполной, хотя без нее вряд ли получится реальный портрет человека, главной чертой характера которого является надежность.

Он – как тот солдат, который, единожды дав присягу, остается ей верным до конца. Да, действительно, отец Валентина Константин Кириллович был классным шофером и долгие годы проработал в нашем автобусном парке, где его до сих пор вспоминают добрым словом. Но сын сел за баранку вовсе не подражая отцу-асу. Все было гораздо прозаичнее.

Пока Валентин после окончания СШ № 13 соображал, куда податься, подоспела пора идти в армию. И для начала призывник Невар получил предписание из военкомата отправляться в школу ДОСААФ, где прилежно осваивать профессию водителя. Ну, он и отправился, наверное, не особо задумываясь тогда над тем, что не он выбрал профессию, а она сама нашла его на всю жизнь.

Возвратившись в Пинск после службы, Валентин Невар стал искать работу. А на дворе стоял 1991 год, и вопрос трудоустройства был более чем острым. Как-то так в одночасье не стало работы в городе, где еще вчера все столбы были обклеены объявлениями с начальным словом «Требуются…».

Помыкавшись по разным гаражам и всюду получив отказ, Валентин однажды набрел на такую фирму, как участок № 3 ДРСУ-46. Правда, взяли его не на линию, а в качестве водителя «Москвича», возившего сначала главного инженера, а потом начальника участка. И только через несколько лет, когда Валентин добился перевода в гараж, выяснилось, что он вообще для организации находка: вчерашний новичок уверенно водил автомобиль любой марки, будь то самосвал или пассажирская «Газель», автобус или автокран. Между тем, ДРСУ-46 превратилось в ДЭУ-12, а то в свою очередь стало ДЭУ-26.

Менялись вывески, уходили прежние начальники и приходили новые, из года в год расширялась сфера деятельности организации, сегодня включающая в себя территории трех районов. И только водитель Невар Валентин Константинович оставался на своем рабочем месте, несмотря на то, что «перестройка», как и всюду, отметилась у дорожников невыплатами зарплаты, отсутствием заказов и дефицитом всего, что может быть дефицитом, – горюче-смазочных материалов, запчастей, инструмента. Появилась ли у водителя Невара мысль плюнуть на все и податься на шабашку, благо имеется у него и специальность электромонтера, да и вообще он мужик рукастый, к любой работе приспособленный? Что ж, была такая мысль, откровенно признается Валентин Константинович. Но… Не смог он бросить команду, остающуюся в трудном положении, не смог изменить коллективу, ставшему для него второй семьей.

У Валентина Константиновича в настоящее время работы хоть отбавляй. Вообще-то он считается водителем автогидроподъемника, установленного на ЗИЛ-131. Должность крайне ответственная, потому что то и дело приходится отвечать за жизнь людей. Тех, к примеру, кого ты в люльке поднял на десятиметровую высоту для ремонта моста. Или для покраски опор линий электропередачи. Или для обрезки деревьев.

А вот когда автогидроподъемник не требуется, Валентин Константинович пересаживается в кабину самосвала. Пока весной, летом или осенью позволяет погода, перевозит всякие дорожные грузы – песок, щебенку, железобетон… А вот когда наступает зима, для водителей-дорожников начинается самое «веселое» время. «Веселое» – это значит ни дня, ни ночи при круглосуточном дежурстве, это отмена всех выходных-проходных и праздников. Тебя могут поднять с постели телефонным звонком и в три часа ночи, и в пять… Как только начинается снегопад – так и жди вызова на трассу. А надо вам сказать, что к зиме на самосвалы устанавливается специальное оборудование для обработки асфальтного покрытия песчано-солевыми смесями. Есть такие установки ОРС-8, ОРС-21 и так далее. Перечислять остальные модификации не имеет смысла, достаточно сказать, что в зимнее время они задействованы круглые сутки. И так на всех линейно-дорожных дистанциях, отвечающих за состояние дорог республиканского значения, а дистанций таких шесть: три в Пинске и по одной в Логишине, Столине и Лунинце. Такой, значит получается масштаб.

В кабине самосвала работа Валентина Невара не заканчивается: время от времени приходится садиться за руль «Газели», если вдруг потребуется оперативно перебросить куда-то бригаду. Или просто, если по графику, дежурить под рукой у диспетчера.

…Жизнь, между тем, не стоит на месте. А на дороге, замечено, время вообще летит вдвое быстрее. Вроде вчера еще он пришел сюда совсем пацаном, а уже через три года полтинник стукнет. Удалась ли жизнь? Да удалась, удалась. А как иначе, если ты занимаешься делом, которое тебе нравится, если дома после рейса тебя ждет любимая семья, если на работе можешь положиться на каждого, как на самого себя. Я тут было попытался пошутить, кем себя больше считает Валентин Константинович – дорожником или автомобилистом? Но он отнесся к вопросу серьезно, видать, и сам иногда над ним задумывался:

– Наверное, я все-таки прежде всего дорожник. Хоть и имею всю жизнь дело с машинами, все равно главным в жизни остается дорога, с которой меня навсегда связала судьба.

Юрий Сергеев.

Оставить комментарий

« В Пинске каждый желающий сможет пройти тест на риск развития сахарного диабета
Агроусадьба «Подсолнух» в очередной раз признана лидером на рынке гостеприимства »
Новости дня
Новости разные
 
Можно не отказывать себе в мороженом и шоколаде. Главное, соблюдать простое правило
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика