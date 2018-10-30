Чемпионат Принеманья по футболу финиширует 10 ноября





Близится к финишу чемпионат Гродненской области по футболу. В нынешнем сезоне первенство собрало рекордное количество команд-участниц, к которому оказались неготовы как организаторы, так и некоторые сами участники. Так, сморгонские «Медведи» «дарят» очки направо-налево, не являясь на матчи, а «Ошмянам» во втором круге на выездные матчи почему-то не предоставляется транспорт. И это лишь надводная часть айсберга. Остается надеяться, что в сезоне-2019 такого не повторится и в чемпионате примут участия лишь те, кто по-настоящему готов играть и бороться за каждое очко в матче.

В минувшие выходные состоялись матчи 29-го тура. Все волковысские дружины проводили матчи на своем поле.

В субботу волковысская «Смена» матч с зельвенской «Чайкой» сыграла вничью 1:1, такой же результат был зафиксирован и в первом круге в Зельве. Все голы были забиты под занавес матча. Сначала на 76-й минуте отличился игрок хозяев Игорь Остапчук. А спустя девять минут мяч в свои ворота срезал сменовец Вадим Апуневич. В группе «Чайка» в соцсети Вконтакте была организована видеотрансляция.





В воскресенье красносельский «Цементник» без проблем одолел одолел мостовчан со счетом 4:1. Хет-трик оформил лидер в споре бомбардиров чемпионата Евгений Василевский, еще один мяч на счету Артема Гузика. Василевского буквально по пятам преследует лучший бомбардир команды гродненского «ЖКХ» Энтони. В матче против щучинцев он также забил три гола и отстает от Евгения на три мяча. Фотоотчет с матча от фотографа Владимира Антонова можно посмотреть в группе «Цементника» здесь .





Часом позже на поле аграрного колледжа набравшая под занавес сезона ход команда волковысской футбольной лиги «ЛІК» со счетом 5:2 выиграла у «Лиды». Голы в составе хозяев забили Денис Чаботько, Андрей Кречак, Александр Песняк, Петр Поплавский и Кирилл Стасевич.

За матчами «Цементника» и «ЛІК» можно было наблюдать в прямом эфире. Нашим сайтом были организованы видеотрансляции в группах «Цементника» и ВФЛ .

Итак, финиш первенства близок. Командам осталось сыграть разное количество матчей. Самым дисциплинированным оказался «ЛІК». Команде предстоит закончить чемпионат матчем в ближайшую субботу в Дятлово.

«Смена» два матча проведет на выезде. 4 ноября в Лиде, 7-го – в Гродно с «ЖКХ».

А вот цемзаводчанам предстоит сыграть еще четыре матча. Три из них с принципиальными соперниками. От их исхода зависит итоговое место красносельчан в турнирной таблице. 1 ноября «Цементник» принимает «Ошмяны», 3 ноября наведается в гости к «Чайке», 7 ноября примет лидера чемпионата «ПК им. В.И. Кремко» и закончит сезон 10 ноября матчем в Скиделе против ФСК «Гродненский». Со всех матчей будут вестись прямые видеотрансляции.

Ну, и не обойдем вниманием команду «Чайка», на 90% составленную из наших земляков. Кроме матча на своем поле с «Цементником», крылатым предстоит матч с «Медведями».



