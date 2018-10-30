Парк на Девятовке собираются отдать под строительства инвестиционного объекта, а вместо общественной застройки «посадят» 19-этажки. Как подкорректировали генеральный план Гродно, узнавал Гродненский Зелёный портал.





В микрорайоне Девятовка, где живет четверть населения Гродно, нет ни одного сквера. Логичное возможное место отдыха и рекреации — огромный пустырь между магазином «Евроопт» и деревней Девятовка (от нее осталось несколько частных домов). Сейчас там буйная растительность, кусты, фруктовые деревья на месте бывших подворий. Посередине строится храм Рождества Христова, а вокруг — жилые кварталы, каменные джунгли практически одинаковых высотных домов.





Горожане предлагают сохранить зеленую территорию и устроить там зону отдыха. Люди написали коллективное письмо в горисполком и главному архитектору Гродно. Подписи поставили свыше 500 человек.

— Когда мы начинали строительство храма в 2007 году, по генплану вокруг него была запроектирована парковая зона, — рассказал настоятель храма Рождества Христова отец Владимир Асадчий. — Главное, чтобы оставшиеся дома снесли, расчистили, остальное сами сделаем с добровольными помощниками: проект, ландшафтный дизайн, посадки.



Рядом со строящимся каменным храмом в одном дворе находится действующая деревянная церковь и показательный церковный двор с пышными клумбами, альпийскими горками, цветочная аллея, детская площадка.

По словам настоятеля, по периметру от дороги генпланом была предусмотрена невысокая общественная застройка. Сейчас там планируют возводить 19-этажные жилые дома.





Высотки хотят строить буквально на краю низины, где много лет было болото. Работы с топким основанием могут значительно повысить стоимость квадратного метра будущей недвижимости.

Отец Владимир рассказал, что в фундамент храма для устойчивости вбили 200 свай и подсыпали землю. Деревенские жители копали сажалки, чтобы вода не шла в огород.





Теперь нет уже знаменитой деревни, где когда-то снимали фильм «Белые Росы» , последние дома ждут сноса, но несколько прудов еще осталось.

— Вот она вода, тянуть ее не надо. Здесь метр прокопать и можно делать каскад прудов, рыба будет водиться. Это была бы прекрасная зона отдыха. Построят дома — они золотыми станут. Сюда, когда застраивали микрорайон, уже свозили землю. Строительный мусор, плиты бетонные. Так вода хлынула прямо в деревню, в огороды. Жители подняли крик и эксперименты прекратили, — рассказал старожил микрорайона Януш Габинский. — Когда-то я в этих сажалках ловил линей по 2,7 килограмма. А сколько растений, птиц тут было. Зайцев видел еще пару лет назад.



Здесь планируют строить многоэтажки

Януш вспоминает, что в 70-е годы летал над этими болотами с мелиораторами. Они утверждали — под землей находится огромное озеро.

История с парком повторяется: лет 15 назад на месте бывших складов по улице Пушкина (все тот же микрорайон Девятовка), в рамках старого генплана, планировали создать парк. Однако застроили панельками.

— Теперь дохнуть там нельзя, сквозные проезды, скамейки не поставить, детей не вывести, а тем более не оставить, — жалуются местные жители. — В старых микрорайонах хотя бы воздух есть, деревья между домами, у нас сплошной асфальт.

В институте «Гродногражданпроект» рассказали, как планировали исправить ситуацию. Наметили новое место — деревню Девятовка, после сноса частных домов: «Там было предусмотрено место отдыха для людей, развлечений на природе».

Почему именно сегодня корректируют генплан?

Потому что частично завершён срок действующего генплана, который был принят Указом президента в 2003 году. Планировали до 2020 года, а теперь — до 2030 года. Частично генплан Гродно корректировался уже в 2012—2017 годах. Тогда-то в очередной раз и была урезана зелёная зона на Девятовке.

Жителей становится больше, чем прогнозировали

По прогнозам к 2030 году в Гродно будет жить более 400 тысяч человек. Интересно, что к 2020 году должно жить свыше 340 тысяч человек, а по данным на 1 января 2017 — уже зарегистрировано было свыше 340 тысяч человек, к концу года — свыше 360 тысяч человек.

Зелени гораздо меньше нормы

Площадь лесных земель в городе Гродно занимает 10,7% от общей площади города, а по нормам должна занимать не менее 15%, а на территории общественной застройки — от 25% до 75%. В среднем по мировым нормам — от 40−50%. В Минске уровень озеленения — свыше 22%.

Обеспеченность насаждениями общего пользования составляет 3,2 метра квадратных на каждого жителя Гродно, что составляет всего 21,3% от нормативно обоснованной обеспеченности. Правда эта цифра хотя очень медленно, но растёт, в период разработки Генплана в начале 2000-х, по данным земельного реестра она составляла чуть более 2 метров квадратных.

Почему нужна зеленая зона

Уровень загрязнения воздуха в 2017 году, в частности, формальдегидом был выше, чем в Могилеве, Витебске и Минске. Лесопарковые зоны могут очищать воздух от вредных веществ до 70%.

Свою точку зрения по этим вопросам можно высказать на собрании по обсуждению экологического доклада по стратегической экологической оценке по градостроительному проекту: «Генеральный план г. Гродно». Собрание состоится 1 ноября 2018 г. в 14.30 в здании Гродненского городского исполнительного комитета по адресу: г. Гродно, пл. Ленина, 2/1, каб. 202 (2-й этаж).