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С "МакКафе" и драйвом. В Минске открылся 15-й "МакДональдс"
Сегодня в Чижовке открылся 15-й «МакДональдс» в Минске. Смотрите, как выглядит новое заведение и чем оно примечательно.
Новый «МакДональдс» с «МакКафе» и драйвом находится на Уборевича, 93. Это место у кольцевой, где пересекаются улицы Ташкентская и Уборевича.
Заведение рассчитано на 112 посадочных мест. Внутри «МакДональдс» оформлен в новой для сети концепции Natural Integrity. Вот как он выглядит.
Помимо привычных для минских «МакДональдс» вещей, в зале этого ресторана установлены игровые планшеты для детей. Рядом с фастфудом находится парковка на 20 мест, включая одно для водителей с инвалидностью.
Время работы ресторана: 7:00 — 24:00. «МакДрайв» работает круглосуточно.
Напомним, «МакДональдс» работает в Беларуси с 1996 года. Компания «КСБ Виктори Рестораны» контролируется влиятельным казахстанским бизнесменом Кайратом Боранбаевым. Ожидается, что в 2019 году рестораны сети придут в Гомель и Брест. Еще одно заведение будет в минском Сухарево.
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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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