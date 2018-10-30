Сегодня в Чижовке открылся 15-й «МакДональдс» в Минске. Смотрите, как выглядит новое заведение и чем оно примечательно.





Новый «МакДональдс» с «МакКафе» и драйвом находится на Уборевича, 93. Это место у кольцевой, где пересекаются улицы Ташкентская и Уборевича.





Заведение рассчитано на 112 посадочных мест. Внутри «МакДональдс» оформлен в новой для сети концепции Natural Integrity. Вот как он выглядит.



















Помимо привычных для минских «МакДональдс» вещей, в зале этого ресторана установлены игровые планшеты для детей. Рядом с фастфудом находится парковка на 20 мест, включая одно для водителей с инвалидностью.

Время работы ресторана: 7:00 — 24:00. «МакДрайв» работает круглосуточно.

















Напомним, «МакДональдс» работает в Беларуси с 1996 года. Компания «КСБ Виктори Рестораны» контролируется влиятельным казахстанским бизнесменом Кайратом Боранбаевым. Ожидается, что в 2019 году рестораны сети придут в Гомель и Брест. Еще одно заведение будет в минском Сухарево.

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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.



