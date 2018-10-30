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Движение ограничат в центре Минска
Движение автотранспорта в столице будет временно ограничено 31 октября и 1 ноября.
Об этом сообщают в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Ограничение связано с прибытием в город участников основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.
31 октября движение ограничат по проспектам Победителей, Независимости и Партизанский, а также по улицам Калиновского и Всехсвятская, 1 ноября - по проспектам Победителей и Независимости и улице Энгельса.
Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности
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Движение автотранспорта в столице будет временно ограничено 31 октября и 1 ноября. Об этом сообщают в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
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