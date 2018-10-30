Движение ограничат в центре Минска

Движение автотранспорта в столице будет временно ограничено 31 октября и 1 ноября.

Об этом сообщают в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Ограничение связано с прибытием в город участников основной группы Мюнхенской конференции по безопасности.

31 октября движение ограничат по проспектам Победителей, Независимости и Партизанский, а также по улицам Калиновского и Всехсвятская, 1 ноября - по проспектам Победителей и Независимости и улице Энгельса.