Билеты на первый стендап раскупили. Виктор Комаров выступит в Минске дважды в один день

Стендап-комик Виктор Комаров, известный многим белорусам благодаря шоу Stand Up на ТНТ, в ноябре с концертами исколесит Беларусь. В Минск он приедет 25 ноября . Шутки Комарова прозвучат в Доме офицеров дважды: в 17.00 и 20.00.



Фото: wonderlandevents.by

Виктор Комаров стал одним из первых резидентов шоу StandUp на канале ТНТ. Он шутит на самые разные темы, рассказывая о реально пережитых событиях. В своих выступлениях артист часто говорит о слабостях собственного характера, смеется над собой и проблемами, которые близки многим.

Билеты на вечернее шоу Комарова в столичном Доме офицеров (вместимость — около 700 человек) раскупили за месяц до выступления. Поэтому организаторы объявили дополнительный концерт в 17.00. Напомним, два концерта в один день в Минске недавно давал белорус Иван Усович. Несколько раз два дня подряд смешил белорусов Слава Комиссаренко и другие комики.

Виктор Комаров в Минске 25 ноября 17.00. Квитки — 35−80 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ

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«Зачем в гимне петь, что мы мирные люди?». Как белорусы в Stand Up шутят о родине Фанатка попросила Комиссаренко записать приглашение на концерт для ее парня. И он записал!

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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.



