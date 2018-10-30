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Билеты на первый стендап раскупили. Виктор Комаров выступит в Минске дважды в один день
Стендап-комик Виктор Комаров, известный многим белорусам благодаря шоу Stand Up на ТНТ, в ноябре с концертами исколесит Беларусь. В Минск он
Виктор Комаров стал одним из первых резидентов шоу StandUp на канале ТНТ. Он шутит на самые разные темы, рассказывая о реально пережитых событиях. В своих выступлениях артист часто говорит о слабостях собственного характера, смеется над собой и проблемами, которые близки многим.
Билеты на вечернее шоу Комарова в столичном Доме офицеров (вместимость — около 700 человек) раскупили за месяц до выступления. Поэтому организаторы объявили дополнительный концерт в 17.00. Напомним, два концерта в один день в Минске недавно
Виктор Комаров в Минске 25 ноября 17.00. Квитки — 35−80 рублей.
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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
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Билеты на вечернее шоу Комарова в Минске раскупили за месяц до выступления, поэтому организаторы и объявили дополнительный концерт в 17.00.
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