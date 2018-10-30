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Билеты на первый стендап раскупили. Виктор Комаров выступит в Минске дважды в один день

31.10.2018 13:27 — Разное | Tut.by  
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Стендап-комик Виктор Комаров, известный многим белорусам благодаря шоу Stand Up на ТНТ, в ноябре с концертами исколесит Беларусь. В Минск он приедет 25 ноября. Шутки Комарова прозвучат в Доме офицеров дважды: в 17.00 и 20.00.


Фото: wonderlandevents.by

Виктор Комаров стал одним из первых резидентов шоу StandUp на канале ТНТ. Он шутит на самые разные темы, рассказывая о реально пережитых событиях. В своих выступлениях артист часто говорит о слабостях собственного характера, смеется над собой и проблемами, которые близки многим.

Билеты на вечернее шоу Комарова в столичном Доме офицеров (вместимость — около 700 человек) раскупили за месяц до выступления. Поэтому организаторы объявили дополнительный концерт в 17.00. Напомним, два концерта в один день в Минске недавно давал белорус Иван Усович. Несколько раз два дня подряд смешил белорусов Слава Комиссаренко и другие комики.

Виктор Комаров в Минске 25 ноября 17.00. Квитки — 35−80 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ

И другие города из тура комика:

Гомель — 21 ноября;

Могилев — 22 ноября;

Новополоцк — 23 ноября;

Витебск — 24 ноября;

Гродно — 26 ноября;

Брест — 27 ноября;

Барановичи — 28 ноября.

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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.


 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Билеты на вечернее шоу Комарова в Минске раскупили за месяц до выступления, поэтому организаторы и объявили дополнительный концерт в 17.00.
 
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