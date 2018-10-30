В сети кинотеатров «КиноМинска» (УП «Киновидеопрокат») стартовали продажи билетов на самую ожидаемую волшебную киноновинку ноября — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда» .

По сюжету могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

Когда: с 15 ноября. Где: кинотеатры «Беларусь», «Киев», «Москва», «Октябрь», «Салют». Сколько: от 4 рублей. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

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Что смотреть в кино в ноябре? Мы уже знаем

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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене» . Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.



