|
Уже сейчас можно купить билет на ноябрьскую премьеру второй части "Фантастических тварей"
В сети кинотеатров «КиноМинска» (УП «Киновидеопрокат») стартовали продажи билетов на самую ожидаемую волшебную киноновинку ноября —
По сюжету могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.
Читайте также
***
Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В сети кинотеатров "КиноМинска" стартовали продажи билетов на самую ожидаемую и волшебную киноновинку ноября.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)