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Уже сейчас можно купить билет на ноябрьскую премьеру второй части "Фантастических тварей"

31.10.2018 13:23 — Разное | Tut.by  
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В сети кинотеатров «КиноМинска» (УП «Киновидеопрокат») стартовали продажи билетов на самую ожидаемую волшебную киноновинку ноября — «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда».

По сюжету могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд пойман в Штатах, но не собирается молча сидеть в темнице и устраивает грандиозный побег. Теперь ничто не помешает ему добиться своей цели — установить превосходство волшебников над всеми немагическими существами на планете. Чтобы сорвать планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор обращается к своему бывшему студенту Ньюту Саламандеру, который соглашается помочь, не подозревая, какая опасность ему грозит. В раскалывающемся на части волшебном мире любовь и верность проверяются на прочность, а конфликт разделяет даже настоящих друзей и членов семей.

Когда: с 15 ноября.

Где: кинотеатры «Беларусь», «Киев», «Москва», «Октябрь», «Салют».

Сколько: от 4 рублей.

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Напомним, что 27 октября в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на матч БАТЭ — «Челси», который пройдет 8 ноября в «Борисов-Арене». Счастливчику билет достанется бесплатно. Победитель будет объявлен 2 ноября.


 
Теги: Минск
 
 
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В сети кинотеатров "КиноМинска" стартовали продажи билетов на самую ожидаемую и волшебную киноновинку ноября.
 
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