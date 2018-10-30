Мороз по коже. Как выглядят самые страшные дома, где празднуют Хэллоуин

Сегодня празднуют Хэллоуин. У нас этот праздник тоже прижился, правда еще не настолько, чтобы люди массово украшали дома «фонарями Джека» и всякой нечистью. REALTY.TUT.BY сделал потрясающе ужасную подборку домов, где с празднованием Хэллоуина заморачиваются на полную катушку.



Фото: Iain Watts/Mercury Prese & Media



Фото: pinterest.com

Фото: i.pinimg.com



Фото: pinterest.com



Фото: halloweenforum.com



Фото:i.pinimg.com



Фото: i.pinimg.com



Фото:effectivehouse.com



Фото: homedesigninspired.com



Фото: i.pinimg.com



Фото: i.pinimg.com



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Фото: effectivehouse.com



Фото:i.pinimg.com