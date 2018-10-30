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Мороз по коже. Как выглядят самые страшные дома, где празднуют Хэллоуин
Сегодня празднуют Хэллоуин. У нас этот праздник тоже прижился, правда еще не настолько, чтобы люди массово украшали дома «фонарями Джека» и всякой нечистью. REALTY.TUT.BY сделал потрясающе ужасную подборку домов, где с празднованием Хэллоуина заморачиваются на полную катушку.
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Мы выбрали такие варианты, на которые страшно даже смотреть.
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