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Цирковое представление "Мы герои" в - Жлобине!

31.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Цирковое представление "Мы герои" в - Жлобине!

Только 3 ноября в Жлобине, в ГЦК,  состоится невероятное, грандиозное цирковое шоу-представление  "Мы герои".

В программе: 

  • веселые, опасные и оригинальные номера жонглеров, акробатов, эквилибристов, воздушных гимнастов, 
  • неоновое шоу, 
  • световое и проекционное шоу нового поколения,
  • иллюзия, фокусы, антрэ, веселые "Комики".

Вас ждут интересные эксперименты, встреча с фиксиком Симкой, миньоном Стюфрдом, Джеком Воробьем, Малифицентой, а также героями Супер Лиги. Незабываемые эмоции подарят экзотические животные.

Начало в 12.00.

Цена билета: 10 рублей.


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Только 3 ноября в Жлобине, в ГЦК,  состоится невероятное, грандиозное цирковое шоу-представление  "Мы герои". В программе:  веселые, опасные и...
 
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