Только 3 ноября в Жлобине, в ГЦК, состоится невероятное, грандиозное цирковое шоу-представление "Мы герои".

В программе:

веселые, опасные и оригинальные номера жонглеров, акробатов, эквилибристов, воздушных гимнастов,

неоновое шоу,

световое и проекционное шоу нового поколения,

иллюзия, фокусы, антрэ, веселые "Комики".

Вас ждут интересные эксперименты, встреча с фиксиком Симкой, миньоном Стюфрдом, Джеком Воробьем, Малифицентой, а также героями Супер Лиги. Незабываемые эмоции подарят экзотические животные.

Начало в 12.00.

Цена билета: 10 рублей.





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