|
Цирковое представление "Мы герои" в - Жлобине!
31.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Только 3 ноября в Жлобине, в ГЦК, состоится невероятное, грандиозное цирковое шоу-представление "Мы герои".
В программе:
Вас ждут интересные эксперименты, встреча с фиксиком Симкой, миньоном Стюфрдом, Джеком Воробьем, Малифицентой, а также героями Супер Лиги. Незабываемые эмоции подарят экзотические животные.
Начало в 12.00.
Цена билета: 10 рублей.
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Только 3 ноября в Жлобине, в ГЦК, состоится невероятное, грандиозное цирковое шоу-представление "Мы герои". В программе: веселые, опасные и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)