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Новое назначение. У «Слуцкого завода подъемно-транспортного оборудования» сменился директор
31.10.2018 — Разное | Слуцк Город
С 23 октября 2018 года на должность директора открытого акционерного общества «Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудования» назначен Демидович Владимир Анатольевич.
Ранее пост директора занимал Юрий Шувалов.
Фото: craneplant.com
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С 23 октября 2018 года на должность директора открытого акционерного общества «Слуцкий завод подъемно-транспортного оборудования» назначен Демидович Владимир...
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