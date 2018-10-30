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У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв

31.10.2018 13:06 — Разное | Ежедневник  
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У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв

Фото: Василина Мамонова / VK

Взрыв небольшой силы произошел в Архангельске, около здания управления ФСБ по Архангельской области.

Это был «хлопок небытового характера, пострадал один человек», сообщил «Интерфакс». Агентство также со ссылкой на источник в службе скорой помощи позже сообщило, что врачи не смогли помочь пострадавшему и он скончался.

В здании ФСБ прошла эвакуация.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что у регионального здания ФСБ «произошел инцидент», на место выехали спасательные службы, пишет РБК.

Информация о пострадавших уточняется. В управлении СК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу отказались комментировать информацию о взрыве.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) подтвердили, что у здания управления произошел взрыв, причины сейчас выясняются.

Губернатор Архангельского края Игорь Орлов также сообщил об одном погибшем при взрыве, по его данным, были ранены три человека, они госпитализированы. Орлов уточнил, что взрыв произошел внутри здания управления службы, пишет ТАСС.

 
 
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Взрыв небольшой силы произошел в Архангельске, около здания управления ФСБ по Архангельской области.
 
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