В России незаметно подняли цены на гаджеты Apple

Вчера компания Apple провела презентацию нового MacBook Air, мини-компьютера Mac mini и улучшенных планшетов iPad Pro. Сразу после этого на изменение официальных цен других гаджетов производителя на сайте Apple в России обратил внимание ресурс Rozetked, сообщает TJournal.



На фото один из представленных вчера планшетов iPad. Источник: The Verge

В среднем цена на устройства Apple поднялась на официальном сайте на 10−15 тысяч российских рублей (150−230 долларов). Это подтверждается данными из кэшированных (сохраненных заранее) страниц Google.

Например, стоимость MacBook Air прошлого поколения (2014 год) увеличилась на четыре тысячи российских рублей (60 долларов). Цена на модели iPad Pro возросла примерно на семь тысяч российских рублей (106 долларов).

Но есть и более ощутимая разница. Например, стоимость iMac Pro (3,2 ГГц, 1 ТБ) поднялась сразу на 43 тысячи российских рублей (654 доллара).Также изменилась стоимость аксессуаров. Например, мышка Magic Mouse 2 с 5790 подорожала до 6890 российских рублей (с 88 до 104 долларов).

В Беларуси официальные цены устройств Apple в сравнении с их прежней стоимостью пока не поднялись.