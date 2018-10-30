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Российские бизнесмены Владимир Бурдун и Дмитрий Бутенко возглавили Хоккейную лигу ОАЭ и планируют в 2020 году ввести один из ее клубов в КХЛ
Российские бизнесмены Владимир Бурдун и Дмитрий Бутенко стали руководителями Хоккейной лиги ОАЭ (EHL), сообщается в релизе медиахолдинга "Арт Медиа", который стал информационным партнером лиги.
По словам Владимира Бурдуна, руководство EHL заинтересовано в планомерном повышении уровня турнира с последующим его выводом на уровень сильнейшей европейской хоккейной лиги КХЛ. Приоритет EHL — международное расширение с привлечением к участию в турнире команд из Узбекистана, Туркменистана, Грузии, а также молодых игроков высокого уровня из России и Европы. Как отметил Владимир Бурдун, в ОАЭ стоит задача создать сильную, конкурентоспособную команду, способную достойно играть с лучшими клубами Старого Света. На начало 2019 года в Абу-Даби запланирован ввод в строй ледовой арены, отвечающей всем требованиям КХЛ, ВХЛ и МХЛ. В связи с этим в 2020 году руководство EHL будет просить у КХЛ включить в эту лигу команду из ОАЭ, констатировал Бурдун.
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Российские бизнесмены Владимир Бурдун и Дмитрий Бутенко возглавили Хоккейную лигу ОАЭ и планируют в 2020 году ввести один из ее клубов в КХЛ
Российские бизнесмены Владимир Бурдун и Дмитрий Бутенко стали руководителями Хоккейной лиги ОАЭ (EHL), сообщается в релизе медиахолдинга "Арт Медиа", который стал...
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