ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российские бизнесмены Владимир Бурдун и Дмитрий Бутенко возглавили Хоккейную лигу ОАЭ и планируют в 2020 году ввести один из ее клубов в КХЛ

31.10.2018 13:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Российские бизнесмены Владимир Бурдун и Дмитрий Бутенко стали руководителями Хоккейной лиги ОАЭ (EHL), сообщается в релизе медиахолдинга "Арт Медиа", который стал информационным партнером лиги.

По словам Владимира Бурдуна, руководство EHL заинтересовано в планомерном повышении уровня турнира с последующим его выводом на уровень сильнейшей европейской хоккейной лиги КХЛ. Приоритет EHL — международное расширение с привлечением к участию в турнире команд из Узбекистана, Туркменистана, Грузии, а также молодых игроков высокого уровня из России и Европы. Как отметил Владимир Бурдун, в ОАЭ стоит задача создать сильную, конкурентоспособную команду, способную достойно играть с лучшими клубами Старого Света. На начало 2019 года в Абу-Даби запланирован ввод в строй ледовой арены, отвечающей всем требованиям КХЛ, ВХЛ и МХЛ. В связи с этим в 2020 году руководство EHL будет просить у КХЛ включить в эту лигу команду из ОАЭ, констатировал Бурдун.
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские бизнесмены Владимир Бурдун и Дмитрий Бутенко стали руководителями Хоккейной лиги ОАЭ (EHL), сообщается в релизе медиахолдинга "Арт Медиа", который стал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Павлу Мамаеву в СИЗО сменили соседа по камере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика