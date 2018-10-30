Павлу Мамаеву в СИЗО сменили соседа по камере

Ранее сокамерником Мамаева был обвиняемый в краже, теперь с ним соседствует предприниматель Константин Дыдыгин, они вместе ходят в спортзал. Он весьма интеллигентен. Рассказал, что содержится под стражей уже более года, хотя имеет четверых детей и неоднократно просил следствие смягчить ему меру пресечения, но безрезультатно, — цитирует Мельникова