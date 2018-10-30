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Павлу Мамаеву в СИЗО сменили соседа по камере

31.10.2018 13:34 — Разное | Партизан  
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Администрация следственного изолятора "Лефортово" заменила обвиняемому в хулиганстве полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву соседа по камере, — сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Ранее сокамерником Мамаева был обвиняемый в краже, теперь с ним соседствует предприниматель Константин Дыдыгин, они вместе ходят в спортзал. Он весьма интеллигентен. Рассказал, что содержится под стражей уже более года, хотя имеет четверых детей и неоднократно просил следствие смягчить ему меру пресечения, но безрезультатно, — цитирует Мельникова Интерфакс.

По его словам, глава одной из столичных компаний обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

 
 
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Администрация следственного изолятора "Лефортово" заменила обвиняемому в хулиганстве полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву соседа по камере, — сообщил...
 
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