|
Павлу Мамаеву в СИЗО сменили соседа по камере
Администрация следственного изолятора "Лефортово" заменила обвиняемому в хулиганстве полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву соседа по камере, — сообщил ответственный секретарь общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.
Ранее сокамерником Мамаева был обвиняемый в краже, теперь с ним соседствует предприниматель Константин Дыдыгин, они вместе ходят в спортзал. Он весьма интеллигентен. Рассказал, что содержится под стражей уже более года, хотя имеет четверых детей и неоднократно просил следствие смягчить ему меру пресечения, но безрезультатно, — цитирует Мельникова
По его словам, глава одной из столичных компаний обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация следственного изолятора "Лефортово" заменила обвиняемому в хулиганстве полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву соседа по камере, — сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)