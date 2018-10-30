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Ужас! В Ташкенте за ночь в одной семье умерли четверо детей

31.10.2018 13:23 — Разное | Партизан  
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Сегодня, 31 октября, в доме жителя Ташкента умерли сразу четверо его детей. О происшествии сообщил Минздрав Узбекистана.



Как сообщают местные СМИ, мать семейства купила в кафе недалеко от дома 5 палочек шашлыка, лепёшки и нарезанный лук, заправленный уксусом и принесла домой. Вместе с дочерьми Азизой — 1996 года рождения, Эзозой - 2001 г.р., Иродой - 2003 г.р. и сыном Фаррухом, родившимся в 2012 году, они вместе съели шашлыки. Мужаа в то время дома не было.

В 23:30 дети пошли в комнату на втором этаже спать. У них не было никаких симптомов. Примерно в 23:30 у самой хозяйки дома началась сильная головная боль, тошнота и частая рвота. Но женщина не стала обращаться за неотложной медицинской помощью. 

Лишь в 04:00 утра она пошла проверить детей. Открыв спальню, увидела, что дети без сознания, и вызвала скорую помощь. В 04:30 скорая помощь привезла всех четверых детей в больницу, где была зафиксирована смерть всех четырёх детей. Отец семейства, который вернулся домой поздно, здоров, мать находится в Республиканском научном центре скорой медицинской помощи. Что стало причиной отравления, пока непонятно.


 
 
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Сегодня, 31 октября, в доме жителя Ташкента умерли сразу четверо его детей. О происшествии сообщил Минздрав Узбекистана.
 
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