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"ФСБ фабрикует дела и пытает людей": смертник оставил громкое послание режиму Путина

31.10.2018 13:19 — Разное | Партизан  
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В сеть выложили снимок и предсмертную записку вероятного организатора взрыва в здании ФСБ в Архангельске.

Российские силовые ведомства утверждают, что это был "самоподрыв", а организатора уже окрестили "анархистом", опираясь на его последний пост в одном из чатов. Текст записки публикует znaj.ua

"ФСБ ох**ло, фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это, я сдохну после нажатия кнопки", - написал Панов Валерьян, попросив не активно распространить эту информацию.

Записка была выложена в чат, куда частенько заходят сторонники таких же взглядов, как и Панов. Но слова парня, наверное, поначалу никто не воспринял всерьез.



Пока неизвестно, о каких именно сфабрикованных делах говорил подрывник. Очевидцы инцидента отрицают массовую эвакуацию из помещения, однако улица до сих пор оцеплена правоохранителями.

Впоследствии в Следственном комитете РФ возбудили уголовное производство против 17-летнего жителя Архангельска по статьям: "незаконное владение боеприпасами" и "террористический акт".

 
 
Ссылка на источник 30
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В сеть выложили снимок и предсмертную записку вероятного организатора взрыва в здании ФСБ в Архангельске.
 
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