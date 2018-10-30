"ФСБ фабрикует дела и пытает людей": смертник оставил громкое послание режиму Путина

znaj.ua Российские силовые ведомства утверждают, что это был "самоподрыв", а организатора уже окрестили "анархистом", опираясь на его последний пост в одном из чатов. Текст записки публикует





"ФСБ ох**ло, фабрикует дела и пытает людей, я решился пойти на это, я сдохну после нажатия кнопки", - написал Панов Валерьян, попросив не активно распространить эту информацию.





Записка была выложена в чат, куда частенько заходят сторонники таких же взглядов, как и Панов. Но слова парня, наверное, поначалу никто не воспринял всерьез.













Пока неизвестно, о каких именно сфабрикованных делах говорил подрывник. Очевидцы инцидента отрицают массовую эвакуацию из помещения, однако улица до сих пор оцеплена правоохранителями.





Впоследствии в Следственном комитете РФ возбудили уголовное производство против 17-летнего жителя Архангельска по статьям: "незаконное владение боеприпасами" и "террористический акт".